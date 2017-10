Megmutatná a DVSE, hogy jobb csapat

Még csak szerdán kezdődött el a férfi vízilabda OB I. új idénye, máris második mérkőzésére készül a Debrecen, mely szombaton 19 órától a Vasas otthonába látogat. Az A csoportban küzdő cívisvárosi gárda hazai pályán, a BVSC-Zugló ellen kezdte meg szereplését, és bár nagyon szerettek volna nyerni Komlósi Péter tanítványai, akik az első félidőben partiban is voltak, végül 12–8-as vereséget szenvedtek.

– Egészen jól kezdtünk, sokáig vezettünk is, azonban ellenfelünk átváltott a japán szorosnak nevezett védekezési formára, amellyel nem igazán tudtunk mit kezdeni. Persze nem esett jól a vereség, annál is inkább, mert hazai pályán, a szezonnyitón nagyon szerettünk volna győzni, ám nincs idő ezen rágódni, sportemberek vagyunk, kielemeztük azt a meccset, már a Vasasra koncentrálunk – mondta el a Naplónak Lévai Márton, a DVSE válogatott kapusa, aki több góltól is megmentette csapatát, ő mégsem volt elégedett magával. – Aki látta a találkozót, tudja, hogy két-három elkerülhető találatot is kaptunk, ami az én hibám volt – mondta a hálóőr, aki mint minden sportoló, talán túl szigorúan tekint a saját teljesítményére.

Nem okozhatnak meglepetést

A hajdú-bihariak szombaton este a Komjádiban javíthatnak, a tavalyi nyolcadik helyezett Vasassal szemben, mely az első körben 10–10-es döntetlent játszott az UVSE együttesével.

– Egyértelműen győzelmi szándékkal ugrunk medencébe, riválisunk hasonló erősségű egylet, mint mi, sőt, úgy gondolom, nekünk ütőképesebb is a játékosállományunk. Döntő lehet a jó helyzetkihasználás, és az aktuális forma, élesebbnek kell lennünk, jó döntéseket hozni, és akkor sikerrel járunk majd. A Vasasban nincs külföldi pólós, legfőbb erősségük még mindig az olimpiai bajnok Steinmetz Ádám, ha a vízben van, rá építik a centerjátékukat. Alaposan felkészültünk belőlük, nem okozhatnak meglepetést! – jelentette ki Lévai.

Azt is megtudtuk, hogy a nyáron vállműtéten átesett Fekete Gergőnek kiújult a fájdalma, így pihenteti a szakmai stáb, a többiek azonban harcra készek.

