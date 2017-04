Megmenekült és megerősödött a tiszacsegei komp

– Nézze csak, száraz faforgács van a légkamra alján. Ez jó jel egy vízijárműnél! – magyarázta szerda délutáni ottjártunkkor Lévai Zoltán kompüzemeltető. Néhányan serénykedtek a kompon, készültek a másnapi üzembeállításra; festettek, takarítottak, csavarokat húztak meg, ellenőrizték az acélsodronyt. – Édesapám a ’60-as évek elejétől kompos volt itt, de az ideit megközelítő erejű jégzajlást sem látott ő. A folyóvízi átkelő fölött nem sokkal a meder teljes egészét eldugította a jég, a dugó előtt rohamosan apadt a víz, fölötte áradt abban az ütemben. Végül Tisza a jégdugót Csege felől megkerülve talált utat, majd megmozdította és elvitte a temérdek jeget. A jég pedig vitte magával a kompot – emlékezett vissza a Lévai Zoltán.

Teljesen megújult

Azt már Szilágyi Sándor polgármester mesélte el, hogy Tiszaderzs közelében fogták be a járművet, ott egy jégtörőhajó vontatta be a vízügy egyik téli kikötőjébe Kisköre mellé, majd a zajlás elmúltával felúsztatták Csegére. – A komp az önkormányzaté, tehát nekünk kellett gondoskodni a helyreállításáról – folytatta a polgármester.

– Két ajánlatot kaptunk a munkára, mi egy miskolci vállalkozóval kötöttünk szerződést. A jég és a kompra dőlt fa hatalmas kárt okozott. Alul 30 négyzetméter lemezt, a merevítő elemek többségét cseréltünk. Rendbe tettük mind a nyolc biztonsági légkamrát, a horpadásokat javítottuk, a jármű felszínének 90 százalékát lecseréltük, motorokat felújítottuk. A kabint a talapzattól kicseréltük. Új hajtóművet kapott a komp, mint ahogy a csigameghajtók is újak, kicseréltük a vontató acélsodronyt. 32 milliméter vastag és 340 méter hosszú. Az átkelőnél 260 méter széles a folyó és 6–7 méter mély. Az egyik legyezőhidat is cseréltük, abba három tonna vasat építettünk be. És persze a felszínt is újra festettük. Mivel sötétedés után is közlekedhet, ledes világítással láttuk el, és ezzel együtt megújult a jármű teljes elektromos rendszere is.

Fotó: Kovács Péter

Lévai Zoltán aprólékosan ellenőrzi a fedélzetet, elég erősen rögzítették-e az új, horganyzott sodronyból készült oldalelemeket, hogyan nyílik-záródik a gépház műanyag ajtaja és ablaka, stabilak-e a csörlők. – Szebb, erősebb, újabb a komp. Többet bír, mint régen. Most már tudjuk, ha jégzajlás van, a sodronykötél két végén a rögzítést oldjuk és elengedjük a kompot, had vigye a víz, úgy kevesebb kár keletkezik benne.

Hallottuk mi is, hogy a komp kezelője után „Jani”-ra kereszteljük a vízijárművet. Nem fogjuk átnevezni, továbbra is csegei kompként emlegetjük. Viszont János „új születésnapját”, amikor kiemelték az elszabadult kompról, azt valamilyen módon megünnepeljük

– gondolkodik el Szilágyi Sándor polgármester.

HBN–KZS

Csege, folyó, Tisza-part, görcsös törzsű öreg füzek, halászcsárda, és persze a komp. Nekem ezek összetartoznak, és ha bármelyik is hiányozna a képből, már kellemetlenül érezném magam. Kovács Zsolt írása.

Napokig szerepelt a híradások élén hogy 40 éve nem tapasztalt jégzajlás volt a Tiszán. Az iszonyatos tömegű, összefagyott jégtáblák zajlása jelentős károkat okozott, főleg a felsőbb folyószakaszon.

