Megmaradt a kosarasok esélye a világbajnokságra

– kezdte a vélekedést a huszonöt pontig jutó Vojvoda Dávid. A magyar válogatott nélkülözni kényszerült a vakbélműtét miatt hiányzó Keller Ákost, a keveset foglalkoztatott Lóránt Pétert, valamint Hanga Ádámot is.

– Sajnálom, hogy nem sikerült elkapnunk egy nagy sztárcsapatot, valami mindig hiányzik hozzá, pedig most kevésen múlott, talán az igazi klasszis hiányzókon. Hatvankilenc pontot kaptunk egy rendkívül jó, és értékes kosárlabdát játszó olasz válogatottól, ami azt gondolom, hogy megsüvegelendő, a védekezésünk nagyon rendben volt. Sok ziccert kihagytunk, ami nyilván egy ilyen mérkőzésen megbosszulja magát. Ettől függetlenül nagyot harcoltunk, nincs, és nem lehet hiányérzetünk – folytatta Vojvoda.

– El kell kapnunk egy nagy csapatot idegenben is, amellett, hogy hozzuk a hazai kötelező győzelmeket, ha ki akarunk jutni a jövő évi kínai vb-re. Megyünk Horvátországba, ahol jó lenne győzni, hiszen a sztárok a novemberi NBA-szezon miatt nem lesznek ott – tette hozzá a Szolnok klasszisa. – Nekünk a holland-lengyel párharc is nagyon fontos lesz a vb-re való kijutás szempontjából, de nyilván elsősorban magunkra kell koncentrálnunk.

– A küzdeni tudással nincs gondunk, a világ elitjéhez tartozó csapat ellen is tudtunk majdnem győzni, a folytatásban azonban nem szabad hibáznunk. Meglátjuk mit hoz a jövő, de nagyon szeretnénk azzal meghálálni a fanatikusok szurkolását, hogy kijutunk a világbajnokságra – fogalmazott a hétfői meccsel kapcsolatban Eilingsfeld János, aki már az U15-ös Falco-nál is játszott Debrecenben.

A hajdúsági közönség mindig fantasztikus volt, ahogy most is, rajtuk nem múlott. Már Koszovó ellen is bebizonyította a debreceni közönség, hogy lehet rájuk számítani, most pedig beleadtak apait-anyait”