Meglepte a Loki fiatal tehetségét a lehetőség

Az első bajnoki szereplésére május 5-én került sor a Loki 2000-es születésű játékosának, Kusnyír Eriknek, az ifjú tehetség a Budapest Honvéd otthonában megnyert mérkőzésen váltotta a 84. percben Kuti Krisztián.

A középpályás ez alatt a hat perc alatt nem tűnt megilletődöttnek, vélhetően így látta ezt a Herczeg András vezette szakmai stáb is, mert a következő NB I-es meccsen, a DVTK elleni hazain már kezdőként számítottak rá.

Hamar kezdő lett

– Nagyon meglepett, hogy ennyi lehetőséghez jutottam tavasszal az első csapatban – nyilatkozta a Naplónak Kusnyír, aki ezt követően a további bajnoki találkozókon mindig kezdett. – Különösen az lepett meg, amikor Herczeg András a pár perces debütálásom után a Diósgyőr ellen a kezdőcsapatba jelölt. Erre azért legvérmesebb álmaimban sem mertem volna gondolni – fogalmazott Erik.

A labdarúgónak felvetettük, hogy szemmel láthatóan nem volt lámpalázas vagy görcsös a játéka újoncként.

– Nem izgultam nagyon, mert mindenki támogatott és biztatott a pályán és azon kívül is. Annyi segítséget kapok a csapattársaimtól, hogy ilyen problémám nem lehetett – jelentette ki a DVSC saját nevelésű futballistája, aki azt is elmondta, az elején kicsit nehéz volt az NB I-es szerepléssel összeegyeztetni a tanulást, de a bajnokság vége után még volt jó pár napja, hogy csak a tanulmányaira koncentráljon a Balásházy János Gyakorló Középiskola és Gimnáziumban.

Előbb itt bizonyítana

Kusnyír 15 évesen lett a Loki labdarúgója, előtte szülőföldjén, Ukrajnában játszott öt esztendeig az FK Munkácsban, majd három évet lehúzott Lembergben is, később Tarpára került. Ezt követően érkezett próbajátékra Debrecenbe, ahol megfelelt a követelményeknek.

S hogy mit hoz a jövő?

– Mint minden futballista, én is először itthon szeretném megmutatni, mire vagyok képes, aztán egyszer majd belekóstolnék a légióséletbe is. De a legfontosabb most az, hogy a DVSC-ben teljesítsek minél jobban és kiegyensúlyozottabban.

TN

