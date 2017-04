Meglepetéssel készül a PASO

A hazai ska műfaj koronázatlan királya, vagyis a 2003-ban alakult PASO (Pannonia Allstars Ska Orchestra) újra Debrecenbe látogat. Az együttes szombat este a Roncsbárban ad koncertet, amelyről a frontember, KRSA nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak.

– Legutóbb a Campus Fesztivál keretében léptünk fel a városban tavaly nyáron. Annak ellenére, hogy iszonyatos hőség volt, és viszonylag korán álltunk a színpadra, sikerült nagy bulit csinálnunk, csodálatos élménnyel gazdagodtunk. Egyébként elég sűrűn vendégeskedünk Debrecenben, több barátunk is a városban lakik, így kis túlzással, szinte hazajárunk. További kapcsolódási pont, hogy a csapat egykori trombitása a településen született. Hogy mire számíthatnak hétvégén a rajongók? Gőzerővel zajlottak a próbák a koncertre. Igyekszünk azoknak az embereknek is újdonsággal előrukkolni, akik gyakran járnak a fellépéseinkre, és kiválóan ismerik a zenekart. Természetesen a szokásos karibi stílusú, energikus, pörgős tánczenével sem maradunk adósak. Emellett a legnépszerűbb slágerek is felcsendülnek majd az este folyamán – jelentette ki a Naplónak KRSA.

Talán kevesen tudják, de az Árpád Vezér Általános Iskolában a PASO A Tenkes kapitánya című dala jelzi a tanóra végét.

HBN

