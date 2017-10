Meglepetésre kikapott a HTE Tolnán

Varga Adél már a hatodik percben előnybe lőtte a hazaiakat, az első félidő végét jelző sípszó előtt tudott csak egyenlíteni a HTE Vígh Renáta révén. Fordulás után további két gólt is szerzett a Tolna, mely így meglepetésre, 3–1-re verte a Böszörményt.

– Az első félidőben a Tolna védekezésével nem tudtunk mit kezdeni, hiába birtokoltuk többet a labdát, kontrákból ők voltak veszélyesebbek. A mérkőzés végén akár döntetlenre is hozhattuk volna a találkozót, de ma az ordító helyzetek is kimaradtak. Az ellenfél agresszív volt, de ahelyett, hogy ezen fennakadunk, nekünk is jobban oda kellett volna tennünk magunkat a párharcokban. Gratulálok a Tolnának, mi pedig készülünk a következő fordulóra, ahol természetesen javítani szeretnénk – olvasható Quirikó Vivien, a Böszörmény vezetőedzőjének értékelése a futsalhungary.hu-n.

Az ötödik körben, szombaton 13.30-tól a Miskolci Vénusz egyletét látja vendégül a hajdú-bihari formáció.

HBN

A tények

BrandMission-Artifex Tolna–Hajdúböszörményi TE 3–1 (1–1)

Tolna, Városi Sportcsarnok, 200 néző, vezette: Hartung V.

Tolna: Ősz Cs. – Szalkai K., Folk Zs., Varga A., Vaskovets M. Csere: Solomakha V., Horváth H, Marchenko I., Kaiser K, Üveges K. Edző: Volodymyr Kolok

HTE: Torma L – Vígh R, Benkő M., Tell Zs, Pádár A. Csere: Quirikó V., Szekér A., Bokor A., Kota G., Farkas É., Szilágyi M. Edző: Quirikó Vivien

Gól: Varga A. (6.), Marchenko I. (30.), Folk Zs. (31.), illetve Vígh R. (20.)

