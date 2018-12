Meglepetések, jó hangulat, lánykérés

A harmadik kör következik az év vége egyik legnagyobb sporteseményén, a 2019-es PDC-dartsvilágbajnokságon. Az idei, december 13-án rajtoló világbajnokságra jelentősen megnövelték a szereplők számát, 72 helyett 96 induló van, közülük az első fordulóban 64-en léptek pódiumra, a 32 kiemelt erőnyerő. Ráadásul két nő is volt a mezőnyben.

A címvédő Rob Cross szetthátrányból felállva 3:1-re legyőzte Jeffrey de Zwaant, ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Kiesett viszont a verseny mindkét női résztvevője, az angol Lisa Ashton és az orosz Anastasia Dobromyslova is. A kétszeres vb-győztes Gary Anderson és a tavalyi elődöntős Jamie Lewis is bejutott a harmadik fordulóba. Sokaknak okozott csalódást Peter Wright, aki a világranglista 55. helyén álló, spanyol Toni Alcinastól kapott ki négy szettben a második fordulóban. A 21. kiemelt Kim Huybrechts pokoli erős játékkal bejutott a legjobb 32 közé, a tizennegyedikként rangsorolt Joe Cullen viszont egyetlen leget nyerve kiesett a második fordulóban, és búcsúzott a 2010-es döntős Simon Whitlock is.

A legdrámaibb végjátékon is túl vagyunk már: a dél-afrikai Devon Petersen és az angol Wayne Jones első fordulós összecsapásán a két játékos a döntő szett döntő legjében egymás után 13 meccsnyilat hibázott el, mielőtt eldőlt az összecsapás. Végül a dél-afrikai ment tovább 3:2-vel.

Őrült jelmezek

A minden esztendőben szokásosan ilyenkor megrendezett darts-világbajnokság annak ellenére, hogy a játékosok komoly pénzekért küzdenek (vb-győztes 500 000 fontot kap), továbbra is tartja kocsmajellegét. A londoni Alexandra Palace tökéletesen alkalmas a fantasztikus showműsor biztosítására, a sörpadokon helyet foglaló több tízezer jelmezbe öltözött néző elképesztő hangulatot varázsol a torna ideje alatt. Idén is sok vicces figurát látni, csodás hangulat jellemzi az eseményt, amelyen már lánykérésre is sor került.

A 3. forduló mérkőzéseit december 22. és 27. között rendezik meg, 24., 25. és 26. szünnap lesz. Az eseményeket a Sport TV közvetíti.

