Megkongatták a salakos vészharangot

A szezon legkiemelkedőbb hazai salakmotorversenyét, az egyéni Európa-bajnoki elődöntőt követően lényegében bezárta kapuit a debreceni Gázvezeték utcai stadion. Elmaradtak a tréningek, majd a június 2-ára tervezett Barátság Kupa, illetve a Debrecen Speedway SE visszalépett a páros Európa-bajnoki elődöntő megrendezésétől.

De vajon mi történt, ami miatt sokan a vészharangot kongatják a debreceni salakmotorozás kapcsán?

Fordulat

A kialakult helyzetről idősebb Tabaka József, a Debrecen Speedway SE elnöke elsőként a Hajdú-bihari Naplónak beszélt.

Annak ellenére, hogy a két kontinensviadal megrendezésére csak Debrecen jelentkezett, voltak olyan emberek, akik abban bíztak, hogy a hajdúsági pálya nem felel meg a nemzetközi előírásoknak, s azért tevékenykedtek, hogy ne rendezhessünk Eb-viadalt.”

– A MAMS két alkalommal kérte be a légpalánkunk hivatalos papírjait, sőt – amire még korábban sosem volt példa – a nemzetközi szövetség funkcionáriusát kérte meg, hogy végezzen ellenőrzést a stadionban, mindezért tetemes összeget fizetve. A felülvizsgálatot követően a lengyel Marek Wojaczek kért változtatásokat a debreceni pályán, amelyeket elvégeztünk a viadalra. Rengeteg munka után megrendeztük az egyéni Eb-t, aminek a végén a lett zsűrielnök gratulált a lebonyolításhoz. Igazából még ki sem pihentük a rendezvény fáradalmait, amikor visszahívták a szakágvezetőt, Szilágyi Sándort, majd a rövid ideig tevékenykedő Hermann Henrik után Jacsó Tibor lett a szakág első embere. Az új szakágvezető május közepén olyan határozatot hozott, aminek fényében úgy döntöttem, ilyen formában nincs értelme tovább dolgoznunk – fogalmazott az elnök.

Beszüntették

Természetesen megkérdeztük, melyek azok az előírások, amelyek miatt bezárta kapuit a debreceni salakstadion? – Marek Wojaczek az Eb előtti jelentésében megírta, amíg nem lesz korszerűsítve a stadion és a pálya, addig Debrecen nem kaphat rendezési jogot Európa-bajnoki versenyre. Ez nem igazából lepett meg bennünket, hiszen tudjuk, milyen a létesítmény állapota, ezért jeleztük a MAMS-nak, hogy visszalépünk a páros Eb rendezésétől. (Zárójelben jegyzem meg, korábban több alkalommal is felajánlottuk ennek a viadalnak a rendezési jogát Nagyhalásznak, de mindig elutasító választ kaptunk.) A stadion állagmegóvásával, korszerűsítésével kapcsolatban amit megtehettünk, eddig is megtettük, de a világ elhaladt mellettünk, elavult lett a létesítmény és a pálya. Arra számítottunk, hogy idén még megrendezhetjük a tervezett viadalainkat, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Sajnos nem így lett, a honi szakági tanács rövidre zárta a dolgot, feltételekhez kötötte a további versenyek rendezését. A nemzetközi szövetség illetékese a jelentésében kitért arra is, hogy szakvéleményt kell kérnünk a légpalánkunkat gyártó Admar nevű cégtől, hogy az évek alatt végzett javítások nem rontják a termék minőséget. A szakág viszont azt írta elő a részünkre, hogy a gyártótól teljes átvizsgálást kérjünk, ami egyáltalán nem ugyanaz, mint a lengyel szakember álláspontja. A szakági tanács további regulája volt a talaj részleges cseréje is, mivel balesetveszélyesnek ítélik az ovált. Kérdem én, ha az egyik nap még Európa-bajnoki viadal megrendezésére alkalmas egy pálya, pár nappal később hogyan lesz annyira balesetveszélyes, hogy azonnali intézkedések szükségesek? Ezt követően döntöttem úgy, ha versenyre alkalmatlan, illetve balesetveszélyes a pálya, akkor edzésen is az, ezért beszüntettük a motorozást – sorolta a tényeket idősebb Tabaka József.

Egy utolsó?

Bár jelenleg nem túl rózsás a helyzet, mégis van esély arra, hogy idén versenyt láthasson a hajdúsági publikum. – Folynak a tárgyalások és a munkálatok, mindent elkövetek azért, hogy augusztus 20-án megrendezzük a Debrecen Nagydíjat. A közelmúltban megtörtént a légpalánk átvizsgálása, a cég képviselőjének döntése értelmében a biztonsági felszerelést idén még használhatjuk. A talaj javítása már folyamatban van, remélem, a szakágvezetés áldását adja a Debrecen Nagydíj megrendezésére. Amint az illetékesek elfogadják a versenykiírást, újra indul az élet a stadionban, ismét lesznek edzések – mondta határozottan a klubvezető, majd kitért a távolabbi jövőre is. – A korszerűsítések első körben több tízmillió forintba kerülnek, hogy mást ne mondjak, új légpalánkot kell venni. Ezt saját erőből már nem tudom finanszírozni, szükség van a város hathatós támogatására. Mindenről tájékoztattam a debreceni városvezetést, a tárgyalások megkezdődtek.

Betartatják a szabályokat

– A MAMS-nak mindig is az volt az álláspontja, hogy szükség van a még működő versenypályákra, így természetesen Debrecenben is. Sőt, a cívisvárosi salaksport olyan tradíciókkal rendelkezik, ami miatt mindenképpen működnie kell! Viszont a szabályok mindenkire vonatkoznak, egy ilyen kifejezetten veszélyes sport esetében pedig kötelességünk betartatni azokat – kezdte a beszélgetést Jacsó Tibor, a MAMS salakmotoros szakági tanácsának vezetője, aki leszögezte, idősebb Tabaka Józsefék nem velük, hanem az FIM Europe-pal állnak harcban. – A nemzetközi szövetség funkcionáriusa a debreceni pálya vizsgálata során 14 hiányosságot állapított meg, előirányozva ezen anomáliák megszüntetését. A szakági tanács ezeket a módosításokat kéri számon a debreceni klubon, ugyanis minden versenyszervezőnek a lehető legbiztonságosabb feltételeket kell biztosítania a motorosoknak. Éppen ezért szakági szinten is azt várjuk, hogy ez a nagyszerű sportág megkapja a kellő figyelmet a debreceni városvezetéstől és szponzoroktól – zárta mondandóját a szakágvezető.

