Megkezdődött a havazás

A kisebb forgalmú utak havasak, a nagyobbak latyakosak, csúszósak. Az egyelőre még csekély hóréteg miatt hótolókat nem lehet látni, de sót már szórnak. Debrecenben a buszmegállókat is sózzák. Estig további 10-15 centiméternyi hó várható.

Fotó: Orosz Csaba

Sokszor bizonyosodott már be, hogy nem elég a téli gumit felszerelni, más módon is fel kell készülni a télies időjárásra az utakon – figyelmeztet közleményében a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A jeges, csúszós utakon csak akkor induljunk el, ha a járművünk megfelelően felkészült az időjárásra! Indulás előtt tervezzük meg utunkat! Tájékozódjunk az út és meteorológiai viszonyokról. Ebben segítségünkre vannak a www.met.hu és a www.utinform.hu weboldalak. Hasznos lehet telefonunkra letölteni a VÉSZ alkalmazást, amelyen az ország minden pontjáról értesülünk az aktuális tűzoltói beavatkozásokról, így egy-egy baleset okozta útlezárást is megtudhatunk belőle. Az esetleges elakadás ne okozzon meglepetést, készüljünk fel plusz takaróval, inni- és ennivalóval és legyen nálunk telefontöltő! Mivel elterelésekre is lehet számítani, nem árt a szokásosnál többet tankolni, ha útra kelünk.

Havas, csúszós utak: óvatosan vezessenek! Hajdú-Bihar - A megváltozott útviszonyoknak megfelelő közlekedés fokozott figyelmet igényel a járművezetőktől. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint 2018. december 15-én egész nap borult időre számíthatunk, országszerte havazással. A keleti határnál átmenetileg vegyes halmazáll... Tovább a cikkhez

Megállás nélkül dolgozik a következő napokban a téli időjárás miatt a Magyar Közút Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki az ország jelentős részére intenzív havazás és helyenként hófúvás veszélye miatt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. így a következő napokban is minden emberi és gépi erőforrásával, 12 órás váltott műszakokban dolgozi... Tovább a cikkhez

Havazás - További megyékre is kiadták a havazás, illetve hófúvás miatti figyelmeztetést Budapest - További megyékre is kiadta a havazás, illetve hófúvás miatti elsőfokú figyelmeztetéseket a meteorológiai szolgálat. A délkeleti határnál akár 20 centiméternél is több hó hullhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délelőtt az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a havazá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA