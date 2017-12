Megkezdődik a futballünnep a Hódosban

A hagyományokhoz hűen, idén is megrendezik a két ünnep között a cívisváros legnívósabb teremlabdarúgó tornáját: szerdán elrajtol a XVII. Real Team Kupa az immár piros-fehér székekbe öltöztetett Hódos Imre-sportcsarnokban. Négy napon át élvezheti mindenki a kispályás foci nyújtotta varázslatokat. Természetesen jól ismert arcok is pályára lépnek a megmérettetésen, a DVSC és a Balmazújváros alakulataiban játszó focistákon kívül a komplett berettyóújfalui futsalcsapatnak, a Mezei-Vill FC-nek is szurkolhatunk, illetve egy női egység tudását is árgus szemekkel figyelhetjük – erre idáig nem volt példa.

Profik és amatőrök

A játékosoknak a téli szünet eleje nyilván elsősorban a pihenésről szól, majd január elején elkezdődik az alapozás a tavaszi idényre. Közben pedig az NB I-es futballisták közül nagyon sokan kispályás tornákon vesznek részt. Megyénk két első osztályú gárdájából, a DVSC-ből és a Balmaz Kamilla Gyógyfürdőből is megtalálható sok labdarúgó az idei csapatok keretében.

– Elsősorban a focin van a főszerep, ami az életem egyik fontos részét képezi. A kispályázásnak pedig külön életérzése van. A mi kispályás csapatunk olyan tagokból áll, akik nagy részével játszottam már együtt akár nagy pályán is. A téli szünet alatt külön feltöltődést ad, hogy együtt játszhatok a barátaimmal. Az pedig még inkább „emeli a fociünnep fényét”, hogy telt házas meccseken, nagyszerű közönség előtt játszhatunk – mondta Szécsi Gergő, a Balmazújváros kapusa, aki a Real team kupán a Grand Casino hálóját őrzi. A hálóőr kitért az ellenfelekre is.

– Nyilván fokozottan figyelnünk kell azokra a csapatokra, akik már nyertek Real Team Kupát. Számos olyan gárda is van, akiknél profi labdarúgók lépnek pályára, ők is mindig veszélyesek. Nincs egyszerű, egyenes útja egyik gárdának sem a döntőig. Mindig vannak amatőr csapatok – olyan értelemben, hogy nincs a keretükben NB I-es focista –, őket sem nézzük le, hiszen ezekben az együttesekben is rendre megtalálhatók nagyon jó képességű játékosok.”

Menetrend

Szerdától péntekig a selejtezőkre kerül sor, mind a három nap 10 órától kezdődően. Szombaton 8 órától az egyenes kieséses szakasz következik, majd a döntővel zárul a futballünnep. A belépőjegyek a selejtezőnapokra 1000 forintba kerülnek, ám a 14 éven aluliak ingyen látogathatják a rendezvényt. Az utolsó napra, azaz szombatra 4000 forintos jegyárat szabtak ki a szervezők.

