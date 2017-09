Süvöltős Bettina

– Úgy vélem, hogy főleg nyelvtanulás szempontjából hasznos. Például angol nyelvű játékoknál jobban megragadnak az idegen szavak. Fejlesztik a kreativitást és a stratégiai gondolkodást.

Szabó Renáta

– Hasznos lehet a nyelvtanulásban, javíthatja a kreativitást és főleg a gondolkodásmódot segíti. Viszont, ha túl sok időt tölt számítógépes játékkal az ember, az már függőséget is okozhat.

Fucskó Norbert

– Számomra sokat segítenek a nyelvtanulásban is az idegen nyelvű játékok. Továbbá online változatukkal akár olyan új barátokra is szert tehetek, akikkel a való életben nem is találkoznék.

Kovács Attila

– Úgy gondolom, hogy mindenképpen lehetnek hasznosak az ilyen játékok, akár a reflexeinket is fejleszthetik. Közösségépítő hatásuk van és a nyelvtanulást is segítik.

