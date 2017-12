Idei karácsonyukról faggattuk a debrecenieket

László József, tanuló

Összegyűlt a család, közösen étkeztünk, jól éreztük magunkat, ajándékot bontottunk. Most nálunk töltöttük az időt, de megyünk még a barátnőm szüleihez is, így még nem is értek véget az ünnepek.

Farkas Zsuzsanna, tanuló

Fát díszítettem 24-én, anyával sütöttünk-főztünk, majd közösen vacsoráztunk, és átadtuk az ajándékokat egymásnak. 25-én a párom szüleinél voltam, az ő családjával töltöttem a napot.

Komáromi Mátyás, egyetemi hallgató

Végiglátogattam a rokonokat, ezzel el is telt az egész ünnep. 23-án fát díszítettünk, voltunk keresztszüleimnél, nagyszüleimnél, a szentestét is együtt töltöttük. Meghitt volt a hangulat.

Bagi Richárd, egyetemi hallgató

Stockholmban tanulok, 24-én érkeztem haza, a nővéremmel elmentünk anyához, majd közösen meglátogattunk nagymamámat a kórházban, szenteste apánál voltunk. Összességében meghitt volt.

HBN|Fotók: Matey István

