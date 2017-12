Megkérdeztük: Hogyan töltik az év utolsó napját?

Vigh Éva, az Éva Presszó énekesnője

A zenélést kicsit félretéve a barátaival tölti a szilvesztert Vigh Éva, az Éva Presszó zenekar énekesnője. – Ezúttal sem lépünk fel az év utolsó napján. Idén épp Debrecenben adjuk az utolsó koncertet az együttessel: szombaton, egy belvárosi szórakozóhelyen búcsúztatjuk majd közösen az esztendőt a zenénket kedvelőkkel. Az eddigi szilvesztereim úgy alakultak, hogy a zene háttérbe szorult, és a barátaimmal, szeretteimmel ünnepeltem meg az új esztendő eljövetelét, ez az idén sem lesz másképp. Házibuliban leszünk, de valószínűleg – a hangulatunktól függően – eljutunk majd egy szórakozóhelyre is. Nem készülünk rá semmire, a spontaneitás a kulcsszó. Az ilyen buliknál otthon hagyom a zenész énemet, és csakis akkor „ragadok mikrofont”, ha a tetőfokára hágott a hangulat. A hangomat igyekszem megtartani a koncertekre.

Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus N. K. Kft. ügyvezetője

Az elmúlt évhez hasonlóan feleségével együtt idén is a Lovardában búcsúztatja az óévet. „Mily meglepő” – mondta viccesen a szilveszteri hangulathoz illően, hiszen a Kassai úti rendezvényhelyszín a második otthona, lévén az általa igazgatott gazdasági társaság üzemelteti. Így aztán az is természetes, hogy a szintén a Campus kft.-hez tartozó Nagyerdei Hallba is ellátogat még az év utolsó napján, ott ugyanis szintén nagy évzáró buli lesz, de a fiatalabb korosztálynak, „dizsikkel”.

Abban sincs semmi meglepő, hogy a mások szórakoztatásért dolgozó Miklósvölgyi Péter feleségével együtt maga is mindig baráti társaságban tölti a szilvesztert. Olyankor ugyanis a nagyszülők szívesen átvállalják a „gyermekfelügyelet” számukra egyébként nagyon kellemes szerepkörét.

Papp László, Debrecen polgármestere

A cívisváros első embere a szilveszteri programját firtató kérdésünkre adott válaszát azzal kezdte, hogy számukra a karácsony ünnepe a fontosabb. Az ugyanis minden évben igazi családi összejövetel náluk, ami az óévbúcsúztatásra már nem jellemző, mivel a 19 éves fiuk biztosan máshol szilveszterezik.

Az év utolsó napját általában otthon vagy baráti társaságban szokták tölteni; hogy idén ez miként alakul, a megkérdezésünkkor még nem dőlt el. Annyi biztos, hogy ha ismerőseikkel együtt búcsúztatják az évet, akkor is csak olyan társaságban, ahol a hatéves kislányukkal együtt is jól érezhetik magukat – mondta Papp László. Hozzátette, amennyiben mégis családi körben maradnak, akkor a televízió nézése mellett közös játékkal, beszélgetéssel töltik majd az időt.

Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka

Évek óta szűk családi körben tölti a szilvesztert, ha nem misszióban kell helytállnia. A dolgos hétköznapok miatt sokat van távol, így az új év kezdete hagyományosan a családé, együtt várják éjfélkor a Himnuszt. A hagyományos ételek és italok fogynak náluk, van malacsült is, hogy szerencséjük legyen. Lencse szintén készül, s éjfél után frissen főtt virsli. Újévi fogadalom helyett a kitartó munka és elhatározás erejében látja a siker kulcsát: nem egyszeri elhatározásra van szükség egy dedikált napon, hanem a folyamatos elemzés, az állandó értékek mentén meghozott döntések erejében hisz. Feladatuk 2018-ban is bőven lesz, hiszen a honvédségnek és a dandárnak itthon és külföldön egyaránt helyt kell állnia. Erre fel kell készülni, s a hagyományainkhoz méltó módon kell végrehajtani.

