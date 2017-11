Ács Viktória, hallgató

Nagyon tetszett az állásbörze, mert jó pár, számomra szimpatikus céggel tudtam találkozni. Egy-két helyen kitöltöttem önéletrajzot, illetve megadtam az adataimat is.

Némethy Viktória, hallgató

Sokkal személyesebb, mint ha az interneten böngésznék ajánlatok után. Segít új kapcsolatok kialakításában, illetve a tanulmányaimban is fontos szerepet tölthet be a hatása.

Elek Noémi, hallgató

Nagy segítség a számomra, hogy itt koncentráltan vannak jelen a vállalatok, és nem nekem kell utánuk kutatnom a neten, hanem személyesen találkozhatok a képviselőikkel.

Balogh Zoltán, hallgató

Egyszerűbb így felvenni a cégekkel a kapcsolatot, ráadásul több olyan vállalkozás is képviselteti magát, amelyekről eddig nem is gondoltam, hogy náluk is elhelyezkedhetnék.

HBN|Fotók: Matey István

