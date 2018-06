Megjelent a peronoszpóra

Június harmadik hete meleg, de párás, fülledt idővel kezdődött. Péntekre erős hidegfront közelítette meg a térséget. Utána a hőmérséklet nappal is csak kevéssel emelkedett 20 fok fölé, a vasárnap hajnal pedig már kifejezetten csípős volt, 10 fok alá, a Nyírségben helyenként 5 fokra csökkent a hőmérséklet. Csapadék is több ízben esett, területi átlagban 6-10 milliméter közötti mennyiség hullott, a megye nyugati-északnyugati tájain 15 milliméter is esett. A talajok művelt rétegének nedvességtartalma általában a szabadföldi vízkapacitás 50-65 százalékát teszi ki, míg az 1 méter mélységre vonatkoztatott szelvény vízdeficitje 50-80 milliméter körül alakul.

Varasodás, monília

Az évszakhoz képest jónak mondható a talajok vízellátottsága, viszont az időszak gyakori csapadéka és magas légnedvessége a kedvező növényi fejlődés mellett nagyban segítette a gombás és baktériumos növényi kórokozók szaporodását, fertőzőképességét. A betakarítás előtt álló gabonafélékben már számolni lehet a lombozatot károsító gombák mellett közvetlenül a szemet fertőző fuzáriumos megbetegedés kártételével, különösen a szél és csapadék által megdöntött, vagy az erre fogékony állományokban.

A zöldségkultúrákban ugyancsak számos levél és terméskárosító gomba fertőzési nyomása nőtt számottevően az utóbbi napokban, így egyes peronoszpórafélék, alternáriás, szeptóriás levélbetegségek, illetve a burgonya- és paradicsomvész tünetei szaporodtak meg. A gyümölcsösökben az alma varasodása, illetve a moníliás gyümölcsrothadás, illetve a szőlő peronoszpórája igényelhet beavatkozást, s továbbra is intenzív a levéltetvek, valamint a gyümölcsmolyok gradációja.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring központ –

