Megjelent a Növekedési Hitelprogram új konstrukciójának terméktájékoztatója

A tájékoztató tartalmazza az 1000 milliárd forintos keretösszeggel induló konstrukció részletes feltételeit.

Az NHP fix a legfontosabb paraméterek és a lebonyolítás tekintetében megegyezik az NHP korábbi szakaszaival.

Így az MNB nullaszázalékos kamat mellett biztosít a hitelintézeteknek refinanszírozási forrást, amelyet azok maximum 2,5 százalékos kamatmarzs mellett hitelezhetnek tovább kkv-knak. A program likviditási szempontból semleges, mert az NHP fix keretében folyósított hitelvolumenből fakadó többletlikviditás alapkamaton sterilizálásra kerül.

Az NHP fix célzottabb a program korábbi szakaszainál. Ezúttal is csak beruházási célra nyújthatók hitelek (ideértve a pénzügyi lízinget is), azonban csak forintban, 3 évnél hosszabb futamidőre, és szűkül a felhasználás köre is.

Az új konstrukcióval az MNB elsősorban a kkv-hitelezés szerkezetére kíván hatást gyakorolni, célja a hosszú lejáratú és rögzített kamatozású hitelek részarányának növelése.

A jegybank közleményében emlékeztet: a Növekedési Hitelprogram (NHP) eddigi három szakasza keretében közel 40 ezer vállalkozás jutott finanszírozáshoz több mint 2800 milliárd forint összegben. A program hozzájárult a hitelezési fordulat bekövetkezéséhez: a korábban tapasztalt csökkenő trend megállását követően a kkv-hitelállomány 2015-től növekedést mutat, amelynek dinamikája a legfrissebb adatok szerint eléri az évi 14 százalékot.

Az MNB becslései alapján a program gazdasági növekedésre gyakorolt hatása 2013-2017 között 2-2,5 százalék között lehetett egy olyan alternatív pályához képest, amelyben az NHP hiányában csak lassabban állt volna helyre a hitelezés – írták.

