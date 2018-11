Megjelennek a csángó magyarság arcai – fotókiállítás Berettyóújfaluban

A felütést békéscsabai színművészek megzenésített versei adták, melyeket Harangozó Imre „Szabadlélek” című verseskötetének sorai ihlették. A néprajzkutatóként ismert, de most fotósként és íróként is bemutatkozó alkotó november 12-én megnyílt tárlatának címe: „Bé van a lélek zárva”.

A békéscsabai színművészek előadás közben: Szabó Zoltán és Lakatos Viktória | Fotó: Kogyilláné H. Szófia

A kiállítás központi témája a csángó magyarság viseleteinek, arcainak és hétköznapjainak megjelenítése. Az esten a Bajnóca népdalkör is ebben a viseletben adta elő népdalénekeit. Az újkígyósi tanár, néprajzkutató gyűjtőútjai során bejárta a Kárpát-medencét, kutató, feltáró munkát végzett Moldvában, azzal a céllal, hogy az ott élők értékeit, kultúráját megismerje és megismertesse. A Bihar Vármegye Képgalériába most harminc év fotódokumentációját hozta el a néprajzkutató. Harangozó Imre saját bevallása szerint csak néprajzosként dokumentál, nem fotográfusként használja fényképezőgépét. A tanár szenvedélyesen beszél nemzeti kincseinkről, legyen az népzene, népviselet, építészet vagy képzőművészet. „A Bihar Vármegye Képgalériájának falain most olyan képek kaptak helyet, melyeken megjelennek a karakterek, a csángóság jellemző arcai – mondta megnyitójában Holló Barna textilművész, a néprajzkutató jó barátja.

Holló Barna textilművész | Fotó: Kogyilláné H. Szófia

A tárlatnyitót követően bemutatták Harangozó Imre Szabadlélek című verseskötetét is. A fotók a Bihar Vármegye Képgalériában november 23-ig láthatóak.

– Kogyilláné H. Szófia –

