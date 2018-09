Megismerik a határ két oldalát

A projekt magyar-román együttműködés révén, európai uniós finanszírozásból valósulhat meg. Ennek keretében megújul a határ túloldalán a révi menedékház és megépül a fazekasok háza is.

Körösszegapáti határában fekszik a Körmösdpuszta nevű tanyavilág és a mellette található, 160 hektáros tó. A környéket hamarosan bárki bejárhatja, ugyanis turistaútvonal létesül a tanyavilág és a tó körül, amely egy kilátóhoz vezet majd. Körösszegapáti romániai testvértelepülése Rév, ahol a magyar-román projekt keretében teljesen felújítják az ottani menedékházat, megépítik a fazekasok házát, rendezik az épület környezetét és a Czárán Gyula-túraútvonalat, amely Rév határától a Sebes-Körös bal partján a menedékházig vezet. A projektet megnyitó konferenciát szeptember 13-án rendezték Réven.

Előny itt és ott

Az eseményen részt vett Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke is, aki kiemelte: a pályázat nemcsak a környék, hanem a tágabb értelemben vett térség turizmusát is szolgálja, ugyanis a projekt megvalósítási területén, a magyarországi oldalon is számos előnnyel bír.

Pintye Edit, Körösszegapáti alpolgármestere felelevenítette: 2007-ben léptek testvér-települési kapcsolatba Révvel. Az együttműködésnek köszönhetően már eddig is sok gyermek utazott a Sebes-Körös menti községbe, de azt tapasztalták, hogy nem ismerik a helyi természeti értékeket. A jövőben ez változhat a beruházások által.

