Megint csepegtetik

Clinton és Monica Lewinsky ovális asztal alatti légyottja ma már perverzül szimpla, az egykori gyakornoklány elnöki nedűkkel átitatódott blúza után prezidente Berlusconi kiscsajokkal át piñacoladázott (téves asszociációk elkerülése végett: ez egy koktélfajta) „bunga bunga” partijai már nem igazán tudták feltüzelni a fantáziánkat, annyira híján maradtunk a merev erkölcsöknek. Ha valaki azt hiszi, hogy Trump tatának sikerülhet vért pumpálni e lanyhaságunkba egy szenpétervári szexpartival, akkor nagyon téved: melyik leendő amerikai elnöknek ne lenne simán megengedhető, hogy telibe pisiltesse magát egy fehérorosz prostituálttal Oroszországban? Not at all, Donald, ne is törődj velük.

Messze vagyunk a világtól, ernyedezhetünk újfent, hát mit tud felmutatni a Nemzeti Együttműködés Rendszere és ellenzéke nyugdíjast hasba rúgó Habonyékon, félre izélgető Vonáékon, meg pár impotens balliberálison kívül?

Ebből így megint nem lesz növekedés!

– Ratalics László –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA