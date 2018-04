Megilletődötten kezdtek, aztán erőre kaptak a lokisták

A DVSC védője a szombati Loki–Fradi NB I-es bajnoki meccsen méltó partnere volt a kilencedik kerületiek igen jó fizikai adottságokkal rendelkező, gólerős csatárának, Böde Dánielnek. Az összecsapás eredménye ismert: 1–1-es döntetlen úgy, hogy az első félidőben a vendégek, míg a másodikban a debreceniek voltak aktívabbak, gólveszélyesebbek. És persze a Ferencváros 13-as számú mezét viselő gólvágónak állandó őrzője volt, leginkább Kinyik Ákos személyében.

– Nehéz ellenfél Böde Dániel, most is volt egy helyzete, amiből kapufára fejelte a labdát. Abban, hogy nem szerzett gólt Debrecenben, Szatmárinak is sokat köszönhetünk, ő is sokat segített. Magabiztosan játszott és ez is kellett ahhoz, hogy döntetlenre tudjuk hozni a mérkőzést.

Föléjük kerekedtek

– Az első 15-20 percben egy kicsit bealudtunk, a Fradi birtokolta többet a labdát, és a kapunk előtt egyszer szerencsésen hozzájuk pattant, ezzel megszerezték a vezetést. A fővárosi csapat jól játszott az első húsz percben, ám ezzel nem lepett meg bennünket. Mi kicsit megilletődöttebben fociztunk, és az az igazság, hogy nem minden labda pattant vissza hozzánk úgy, ahogy szerettük volna. A 20. perc után megváltozott a játék képe: a 4–4–2-ről 4–1–4–1-re álltunk át. Beszéltük is a meccs elején, hogy lehet, ez lenne a megfelelő hadrendünk. A játékunkat azonban sikerült stabilizálnunk, és Könyves révén egalizáltuk a meccs eredményét. A szünetben az edző biztatott bennünket, emlékezzünk vissza az elmúlt hétre, amikor jól játszottunk. A második félidőben erőre kapott a csapat, még a Fradi fölé is kerekedtünk. Sok helyzetet alakítottunk ki, a labdát meg tudtuk tartani, szögleteink voltak, sajnos egyetlen egyszer sem sikerült odaérnünk, pedig volt egy-két olyan helyzetünk, amiből gólt tudtunk volna szerezni – értékelte a mérkőzést a DVSC kettes mezt viselő játékosa, majd hozzáfűzte, hogy érzése szerint igazságos döntetlen született, de akár meg is nyerhették volna a meccset. Egyébként pedig elégedett az egy-eggyel.

Jó volt úgy kijönni

– Ez a mérkőzés energiát adott, mindenkit felpörgetett a stadionba kilátogató 10 ezer ember. Melegíteni is jó volt úgy kijönni, hogy már akkor több ezer néző ült a lelátókon. Remek érzés volt ennyi ember előtt játszani. Nagyszerű meccset játszottunk és remélem, szerdán a Puskás ellen a Magyar Kupában is folytatódik a jó szereplésünk, és a visszavágót követően be tudunk jutni a döntőbe.

KZS

Videó: A riportertől tudta meg Könyves, hogy háromkapufás gólt lőtt Debrecen - Az már most biztosnak látszik, hogy Könyves Norbert a szezon egyik legszebb gólját szerezte szombat este a Ferencváros ellen. A legutóbbi hat tétmeccsen nyolc gólt szerző Könyves a pályán talán fel sem fogta, mekkora gólt lőtt, a lefújás után az M4 Sportnak adott nyilatkozata közben – ... Tovább a cikkhez

A szurkolás magasiskolája - A DVSC-Fradi legjobb fotói és videói Debrecen - 1-1-es döntetlent ért el a DVSC labdarúgócsapata szombat este a Ferencváros ellen a Nagyerdei Stadionban. A lelátókon több mint 10 ezer drukker foglalt helyet, pompás hangulatot varázsolva az arénába. A találkozó legjobb képei és videói jönnek. Fotók: Derencsé... Tovább a cikkhez

DVSC: Lehet, a szezon gólja volt Debrecen - Könyves Norbert bombájával itthon tartotta az egyik pontot a Loki a Fradi ellen. Annak köszönhetően, hogy hét közben Tőzsér Dániel és több vállalkozó komolyabb összeget ajánlottak fel a Debreceni Gyermekklinikának a Fradi elleni meccsen telt ház esetére, megmozdult a város, és sejthető... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA