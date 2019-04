Meghódítja Európát a debreceni fiatal

A 14 éves debreceni Mogyorós Anna Orsolya egy átlagos tinédzser mindennapjait éli, iskolába jár, a barátnőivel lóg és készül a középiskolába. Ám tehetsége mégsem hétköznapi. Kilenc éve, ahogy ő fogalmaz, a tánc szerelmese, ennek eredménye, hogy többszörös Látványtánc Európa- és Magyar bajnok egyéniben és csapattal is.

– Kiskoromban a tévében megláttam, ahogy vonulnak a lányok a Debreceni Virágkarneválon, a szebbnél szebb díszes, köves ruhákban és különböző kellékekkel. Attól kezdve, csak táncolni szerettem volna. Ez nem mazsorett, hanem különböző eszközökkel és akrobatikus elemekkel tűzdelt táncforma – mesélte a szőke (kis)lány, akinek még a közösségi oldalán is kizárólag táncos képek szerepelnek.

A befektetett munka

– A kontinens címet egy afrikai táncos produkcióval szereztem Brassóban tavaly. Az idei szezonra teljesen mással készülök, ugyanis a szóló táncomban egy menyasszonyt „alakítok”. Fehér dresszben egy csokorral és egy bottal adom elő a produkciómat. Március óta már ezzel a produkcióval lépek fel a versenyeken – mosolygott Anna.

A fiatal lány profizmusát tükrözi, miszerint két óra alatt megtanulja a két és fél perces szóló produkcióját. Ezt követően több hónapon keresztül tanárával közösen csiszolják az előadást. – A parkettre vitt szólómra Verdes Lilla készít fel, ő választja a zenét, s ad tippeket, hogy milyen ruhát viseljek. Természetesen én is javasolok, vagy együtt ötletünk a teljes műsor kialakításában, de amit ő mond, az nekem mindig tökéletes – szerénykedett a debreceni fiatal, és hangsúlyozta lelkileg is fel kell készülni a versenyekre. – Furának tűnhet, de nagyon stresszes időszak ez, hiszen sok a munka, a gyakorlás, a mozdulatokat is tökéletesíteni kell, hogy biztos és pontos legyen a fellépés, valamint a dobás is – elemezte a felkészülést Anna.

A következő cél

Anna elmondta, otthon is, ha meghallja a zenét, automatikusan jár a lába. – A tánc számomra egyfajta kikapcsolódás, és alig várom a kedd és a csütörtök délutánt, hogy jöhessek edzésre. Levezetem a napi feszültséget, de nem utolsó sorban a csapattársaim is nagyon jó fejek. Ha a messzi jövőbe tekintek, egy nagyon jó táncos akarok lenni, mint az egyik példaképem, az orosz Yulia Zagoruychenko – elmélkedett a látványtánc Európa-bajnok.

