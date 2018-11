Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke a rendezvényen méltatta a magyar vállalkozások innovációs teljesítményét, de sürgette az ilyen téren is jelentős cégek számának növelését. Az idén 27. alkalommal meghirdetett nagydíj az innováció eredeti jelentéstartalmát kívánja erősíteni, amely Gábor Dénes megfogalmazása szerint gazdasági és társadalmi hasznot hozó kutatási és fejlesztési (k+f) eredményeket takarja – tette hozzá.

A pályázat eddigi 26 éve alatt 1186 pályázatra 202 innovációs díjat osztottak ki – ismertette Pakucs János. Nagydíjat nyert többek között 2 kutatóintézet, valamint 14 kis- és közepes vállalkozás is, tehát – mint fogalmazott – sikeres innovációra nem csupán a tőkeerős nagyvállalatok képesek. Hozzátette, hogy a regisztrált innovációs eredmények 1000 milliárd forint meghaladó többleteredményt értek el.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke szerint a magyar innovációs teljesítmény jelentős, de fejleszthető, hiszen az ország az európai rangsor 21-22. helyén áll másfél évtizede. Birkner Zoltán szerint különösen a kis- és közepes vállalkozások gyenge innovációs képessége szorul fejlesztésre, hiszen – mint mondta – Magyarország sikerét megalapozó béremelés és munkahelyteremtés elképzelhetetlen erős vállalatok nélkül. Támogatásuk azért is különösen fontos, mert az innováció kulcsát jelentő több mint 500 milliárd forint éves belföldi k+f-összegből 200 milliárd forint 110 nagyvállalathoz köthető – jegyezte meg.

Az NKFI Hivatal vezetője közölte, hogy 2019-ben jelentős, körülbelül 200-300 milliárd forint kf-forrás érhető el, 2020-tól azonban szűkül a keret, ezért a támogatási összeg hatékony felhasználását szorgalmazta. A pályázatok kiemelt célpontjai a jelentős fejlődésre képes vállalkozások lesznek, amelyeket a korábbiaktól eltérően nem az előző évek tapasztalatai alapján, hanem az érdekképviseletekkel egyeztetve, országos kitekintéssel kell megtalálni – tette hozzá.

Birkner Zoltán hangsúlyozta, hogy az NKFI Hivatal tevékenysége is új feladatokkal bővül, hiszen – mint mondta – a támogatások kiírásán túl azok hasznosulását is ellenőriznie kell, emellett fel kell mérnie a sikertelen pályázókat és azokat is, akik nem vették igénybe az eddigi támogatási lehetőségeket. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) létrehozására utalva megjegyezte, hogy az intézkedéssel a kormány az innováció jelentőségének elismerését fejezi ki, a k+f-támogatásokat pedig a következő években elválasztja a hagyományos kutatások finanszírozásától.

A 2018. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a Magyar Innovációs Alapítvány a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen, továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM), az Agrárminisztériummal (AM) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve hirdette meg. A pályázat fő támogatója a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a tudósokból és gazdasági szakemberekből álló zsűri elnöke Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

A testület 2018 legjelentősebb innovációs teljesítménye mellett öt kategóriagyőztest, valamint a legjobb startup vállalkozást díjazza. Utóbbira a 2016 január 1. után alapított társaságok pályázhatnak, a kategóriagyőztesek pedig az ipari innovációs nagydíjat, az informatikai innovációs nagydíjat, az agrárinnovációs nagydíjat, a környezetvédelmi innovációs nagydíjat, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának innovációs díját nyerhetik el.

Az elbírálás során idén is a legnagyobb súllyal, 50 százalékos arányban a pályázó innovációjának köszönhető többletárbevételt veszik figyelembe. Az innovációk eredetiségét és újszerűségét 25 százalékban, társadalmi hasznát 20 százalékban, az általuk elért köszönhető műszaki és gazdasági előnyöket 5 százalékban veszik figyelembe. A beadási határidő február 13., 15.00 óra, az elismeréseket 2019 márciusában adják át.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA