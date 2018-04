Meghalt Avicii, a világ egyik legismertebb DJ-je

Meghalt Tim Bergling, művésznevén Avicii – írja a CNN. A DJ halálhírét sajtóképviselője is megerősítette. Avicii Maszkatban, Omán fővárosában vesztette életét, egyelőre ismeretlen körülmények között.

– áll a CNN-hez is eljuttatott közleményben. „Holttestére az ománi Maszkatban találtak rá helyi idő szerint péntek délután. A családot lesújtotta a hír, arra kérünk mindenkit, tartsák tiszteletben a privát szférájukat ezekben a nehéz időkben. További nyilatkozatot nem áll módunkban kiadni.”

Avicii a világ egyik legismertebb DJ-je volt, az egész világot körbeturnézta. Kezdetben electro house műfajban tevékenykedett, később nagy szerepe volt az EDM-hullám globális térhódításában.

Zenéivel tömegeket tudott megmozgatni, olyan ikonokkal dolgozott együtt, mint például Lenny Kravitz vagy Madonna. Legnagyobb slágere a 2013-as Wake Me Up volt, az ehhez készült videót már majdnem másfél milliárdan látták YouTube-on.

A csillogás mellett azonban a hírnév negatív oldalát is megtapasztalta. 2016-ban vonult vissza a fellépésektől akut hasnyálmirigy-gyulladása miatt. 2013-ban azt nyilatkozta a Time-nak, hogy betegségét túlzott alkoholfogyasztása okozta. A Variety cikke szerint 2014-ben epehólyagját és vakbelét is el kellett távolítani.

Avicii 2017-ben azt írta saját oldalán, hogy nem szeretné teljesen feladni a zenélést.

– állt posztjában.

Fotó: AFP / Larsson Roswall

Zenésztársai közül többen is Twitter-üzenetben nyilvánítottak részvétet.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x

— Calvin Harris (@CalvinHarris) 2018. április 20.