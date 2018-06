Megfeszített munka, izgalmas évad

Egyenletesen magasan teljesítettek, maradandó élményeket szereztek a közönség számára, sőt sok esetben megfeszített munkával, olykor emberhiánnyal küzdve szórakoztatták nézőiket, s még a közösségalakításban is elvitathatatlan szerepet játszottak – hallottuk a Vojtina évadzáróján. A társulat a közönségétől vasárnap búcsúzik őszig, ebből az alkalomból értékelt Asbóth Anikó igazgató és Láposi Terka igazgatóhelyettes.

Nehéz felsorolni

Mit végeztünk? – tette fel a kérdést Asbóth Anikó. Majd sorolta a több száz előadást, az évad műsortervét, a meghívásokat, a kiállításokat.

Az Arany-emlékév jegyében A nagyidai cigányokkal kezdődött az ősz a CsaVar Színház vendégelőadásában. Arany János előtti tisztelgésük jegyében vásári kesztyűsbáb-játékként tűzték műsorukra a költőóriás pórregéjét, a Jóka ördögét, amivel Kolozsvárt is megjárták. A Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála című bábos játék Dunaszerdahelyen is sikert aratott. Sőt, Kemény Henrik-díjjal jutalmazták Schneider Jankót (a Vojtina színészét) az előadásban nyújtott színészi teljesítményéért a IX. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén. Szintén játszották A só című darabot is Kaposváron, amit ott is megnyerte a nézők szívét.

Szintén kiemelték a Csokonai Színház, a Déri Múzeum, a MODEM és a Vojtina Bábszínház szakmai összefogása eredményeként a 20. századi európai avantgárd bábszínház, valamint a hazai modern bábművészet megteremtőjének számító Blattner Géza munkásságát bemutató kiállítást a MODEM-ben, amelynek Láposi Terka volt az egyik kurátora. A program keretében Párizsi Maszkabál címmel jelmezek, maszkok tervezésére, készítésére írtak ki pályázatot. A 64 pályaműből 23-at be is mutattak – a Párizsi Magyar Intézetben is.

Nem maradhatott el a Debreceni Maskarádé sem, emellett a bábos ház a DESZKÁN is maradandót alkotott 1 felnőtt és 5 gyermek-ifjúsági előadást bemutatva.

Az elvágyódás elégiája

Április végén láthatta először a közönség a Madarak voltunk című koprodukcióban készült bábelőadást. Kovács Géza rendező, aki korábban a szombathelyi Mesebolt Bábszínházban állította színpadra a darabot, az elvágyódás elégiájának nevezte a Galuska László által írt mesét. A Debrecenben rendezett 27. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon 31 hazai és határon túli csoport lépett fel, a háromnapos eseménynek a Csokonai Színház és a Vojtina Bábszínház adott otthont.

Kicsit ők is megpihennek a feszített tempójú idény után | Fotó: Derencsényi István

A Lomtalanítás – kamasztörténetek című, elsősorban középiskolásoknak szóló színházi nevelési előadást 5 alkalommal vitték színre – hallhattuk.

Babusgató Bölcsőszínházukban 82 gyermek „cseperedett”, van olyan kicsi, akit szülei hónapról hónapra hoznak. Erre mondták a vezetők, hogy valódi közösségépítés folyik a színházban, hiszen családok rendszeres találkozóhelye.

Élhető városban

Asbóth Anikó személyesen is értékelt, kiemelte egyesek lenyűgöző játékát, megköszönte a közönség számára közvetített maradandó élményeket. Láposi Terka a számokkal kezdte: csupán az emeleti játszószínházban 11 ezer néző fordult meg, s 280 előadást mutattak be. Összességében közel 40 ezren voltak kíváncsiak a Vojtinára, ahol 541 előadást adtak a mögöttünk lévő évadban.

2004 óta nem csökkent a nézőszám”

– emelte ki az igazgatóhelyettes.

Megszólíttatott a bábos ház Debrecen az Európa kulturális fővárosa címért való megmérettetése kapcsán is, ugyanis a többi kulturális intézmény vezetőjével közösen komoly projekteken dolgoznak: Láposi Terka elmondta, hogy a fenntartható, élhető város kulturális szerepét igyekeznek a leghatásosabban megfogalmazni.

Az igazgatónő elmondta, hogy majd ha egyszer elbúcsúznak a Vojtinától, egy felújított intézményt szeretnének utódaikra bízni, ezért napirenden van a szépítés megtervezése, s reményeik szerint a közeljövőben elindul a megvalósítás is.

BB

Támogatott bérletek

46 intézmény 1684 hátrányos helyzetű gyermeke látogathatta ingyenesen a bábos házat az évadban. Folytatják azt a hagyományt is, miszerint sajátos nevelési igényű gyermekek számára is rendeznek darabokat (a részleteket keressék a Vojtina honlapján). Idén 427 segítségre szorulógyermek és 84 kísérő érkezhetett így az előadásokra.

