Megfért egymással a futball és a kézimeccs Debrecenben

Ha december vége és Debrecen, akkor Real Team Kupa. Immáron tizenhét esztendeje ad otthont az ország egyik legnépszerűbb kispályás futballtornájának a Hódos Imre Rendezvénycsarnok, a legutóbbi viadal tapasztalatait Debreceni Péter főszervező osztotta meg a Naplóval.

Kimerítő, de örömteli

Nagyon kimerítő, ugyanakkor sok örömmel teli volt ez a négy nap.”

– Pillanatok alatt megtelt a nevezési létszám, ezúttal is 36 csapatban maximáltuk a résztvevőket. Meghagyva azt a speciális rendszert, amely által minden mérkőzésnek jelentősége volt a továbbjutás szempontjából. A csoportmérkőzések során volt olyan pillanata a tornának, amikor két együttes teljesen egyformán állt, majdnem sorsolnunk kellett, de a végén egy gól eldöntötte a vetélkedést. Az is nagyon fontos, ha nem a legfontosabb, hogy sérülésmentesen zajlott le a torna. A nézők jól szórakoztak, és igyekeztünk minél több információt nyújtani az interneten, mindezt élő közvetítésekkel fűszereztük – mondta Debreceni.

Az élő bejelentkezéseknek nem mindig volt megfelelő a minősége, ezért néhányan kritikát fogalmaztak meg a szervező felé.

– A tengerentúlról sokan jelezték, hogy a neten kísérik figyelemmel a meccseket, de nyilván nehéz mindenkinek megfelelni. A rendezvény telt házas volt, ám tömegnyomor sem volt a Hódosban. Nagyon erős csapatok látogattak el hozzánk, és rengeteg fiatal megmutatta a tudását. Ezúttal új csapatnév került fel a győztesek listájára, az Afteré, amely szimpatikus, sportszerű gárdának bizonyult. Sokat fejlődött a torna presztízse, amit az is jelez, hogy a díjátadón Papp László polgármester úr is részt vett és jelezte, teljes mellszélességgel a rendezvény mellett áll. Az ország minden szegletéből jöttek hozzánk a kupára, a magas pénzdíj mellett az is rangot jelent, hogy olyan játékosok is megfordultak már itt az évek során, mint Dzsudzsák Balázs, Balogh Norbert, Korhut Mihály, Lang Ádám, Bódi Ádám, Varga József vagy most a Loki fiatalja, Varga Kevin. Ha valaki focizhatott egy-egy ilyen sztár ellen, már meghatározó élménnyel gazdagodott. Nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot a hölgyek, a debreceni Hedge Hair-Amazon játékosai, akik kiálltak a férfiak ellen. Hamar maguk mellé állították a közönséget és a legsportszerűbb csapatnak járó elismerés is méltán került hozzájuk – nyilatkozta Debreceni Péter.

A torna szombaton este ért véget, azt követően pedig a DVSC-TVP női kézisei a Békéscsabával vívtak bajnoki meccset, ugyanott. – Ez nehézséget okozott számunkra. Jómagam 17 éve szervezem ide a tornát, mindig az esztendő ezen szakaszában, ám ezúttal elég kellemetlen helyzetbe hoztak. Nagy erőfeszítéseket tettünk, feszített tempóban dolgoztunk, de így is félórát csúsztunk, 18 óra helyett fél hétkor ért véget a döntő. Ekkor sikerült átadnunk a csarnokot, amelyet a Debreceni Sportcentrum dolgozói megfelelő állapotba hoztak a kézimeccsre. A többség boldogan távozott, hiszen a két esemény megfért egymással és a kézilabdás lányok is győztek. De legközelebb azt figyelembe kell venniük a DVSC Kézilabda Kft. vezetőinek, hogy itt minden évben a Real Team Kupa zajlik ilyenkor.

