Megeszi a fagy a malomparki kispiacot

Az elmúlt hetekben szinte teljesen leállt az élet az év többi részében igencsak forgalmas malomparki kispiacon. Január első felében akadtak olyan napok, amikor csak két-három árus pakolt ki, de ők is csak száraz magvakat és aszalt gyümölcsöket kínáltak. A zöldség és a gyümölcs eltűnt.

A miértre a mindössze a Nádor utca felől zárt, a Füredi út és a bevásárlóközpont felől nyitott oldalú építményben kerestük a választ. Ottjártunkkor, egy hétköznap délelőtt – ebéd-alapanyag beszerzési időben – az árusító asztalok nagy részét üresen találtuk.

Enyhülést hozott péntek 13

Először egy zöldséget, gyümölcsöt kínáló árust szólítottunk meg. A középkorú nő a nevét nem akarta elárulni, de azt elmondta, hogy ha erősen fagyos a levegő, inkább nem hoznak semmit, mert még kipakolás közben megfagyna az áru. – A nappali -10, -12 fokban teljesen reménytelen a helyzet – fogalmazott.

Akár egy hőfüggöny

Hozzátette: idén először 13-án, pénteken foglalta el a szokásos asztalait, akkorra enyhült annyit, hogy már lehetett jönni. – A -1, -2 fok körüli értékeket jobban tűrik a gyümölcsök, zöldségek, de most is van olyan, amit hamar megcsíp a hideg. Nagyon kényes például a paprika, a paradicsom, az uborka, a cukkini és a padlizsán – ismertette. Úgy vélte, a legjobb megoldás a piac teljes körbeüvegezése lenne, amit szerinte mind az eladók, mind a vevők több alkalommal kértek az elmúlt években, de ezidáig semmi nem történt. – Esetleg egy, a raktárakban, hűtőházakban használatos, olcsó, széles műanyag csíkokból álló hőfüggöny (szalagfüggöny) felszerelése is sokat segíthetne a helyzeten – állította.

– Itt lakom a közelben, így viszonylag gyakran járok ide vásárolni. Amikor január elején kemény mínuszokat mértek, alig volt itt áru, mert a kereskedőkkel együtt az is megfagyott volna – jelentette ki egy idős nő, aki szatyorral a kezében sétálgatott az asztalok között. Szabó Sándorné úgy vélte, hogy nem lenne jó, ha a hiányzó részekre is üvegajtókat, ablakokat építenének be, mert akkor meg nyáron nem lenne levegő.

Mobil ponyva?

Kálnoki Tibor, aki citromot, túrót, banánt és zöldségeket vett a piacon kijelentette, hogy átlátszó ponyvát kellene felszerelni az épület most nyitott oldalaira, amelyeket jó időben könnyen le lehetne venni, és eltenni a következő télre. – Nagyon helytelen, hogy ennyit nem tesznek meg – mondta.

– Ilyen hidegben nem tud működni a piac, ami az épület tulajdonosnak sem jó, mert így nem tud helypénzt szedni – hangsúlyozta egy, a nevét titokban tartó idősebb férfi, miközben az egyik árussal beszélgetett erről. Szerinte a megoldás a rakodás idejére és nyáron elhúzható tolóajtók beépítése lenne. – Bár én a Csapókertben lakom, ami ide kicsit messze van, mégis ide járok vásárolni. A Vár utcai Nagypiacnak az a baja, hogy autóval nem lehet hol megállni, itt viszont igen – magyarázta nekünk.

Kiss János törzsvásárló ezen a piacon. Szerinte az elmúlt hetekben sokszor -8, -10 fok volt a házban, ami visszatartotta mind az eladókat, mind a vevőket. – Nem biztos, hogy ha lezárnák a hiányzó két oldalt, akkor nyáron meleg lenne, mert a beton tető sokat elnyelne, és az ajtókat akár ki is lehetne tárni – érvelt.

Elszoknak a vevők?

Egy másik zöldség- és gyümölcsárus nő elmondta: figyelik az időjárás-jelentést, és annak függvényében döntenek arról, hogy jöjjenek, vagy sem.

– Ha nem vagyunk itt hetekig, elszoknak a vevők, máshová mennek. A sarkokban működő kisboltosok, a savanyúságos, a hentes is rosszul járnak, hozzájuk is kevesebben mennek – ismertette. Hozzátette: ezzel szemben nyáron olyan meleg van az építményben, hogy nem kapnak levegőt. A Nádor utcai ajtó kinyitásakor pedig huzat alakul ki. Szalagfüggönyre, vagy harmonika-ajtóra lenne szükség – vélte Horváth Tünde.

Ha van alternatíva…

Szőke Károlyné, aki most érkezett haza a lányától Amerikából, arra az álláspontra helyezkedett, hogy fölösleges változtatni a jelenlegi viszonyokon, mert a szomszédban, a bevásárlóközpont zöldségosztályán nagyon hidegben is minden olyat meg lehet kapni, amit a piacon kínálnak. Az árak sem sokkal magasabbak – állította.

Minden így marad

Ónadi János, a Debreceni Közterület-felügyelet piaci osztályának vezetője kérdésünkre elmondta: a malomparki kispiac nyitott piacnak épült, vagyis sem fűtő-, sem hűtő-berendezés nincs kiépítve. – Most mindenki a hidegre panaszkodik ott, nyáron meg arra, hogy a hőségben megrohad az áru. Ahhoz, hogy ez piaccsarnokként működjön, légkezelő rendszerre lenne szükség, amit nem biztos, hogy utólag ki lehetne alakítani, és másik kérdés ennek a tetemes költsége. Ezért nem tervezzük a piac körbezárását – jelentette ki Ónadi János. Az illetékes hangsúlyozta, hogy a Tócóskerti-, és a Dobozi kispacokon még ennyi védelmet sem kapnak az árusok és az áruk, mint a malomparkin, így ott most szünetel az árusítás, de hasonló a helyzet vidéken is. Azt is megtudtuk, hogy a malomparki kispiac Nádor utcai részét az épület 2003-as megnyitása után 2004-ben a huzat miatt üvegezték be.

