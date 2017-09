Megerőszakolta saját kislányát a hortobágyi apa (18+)

A Debreceni Ítélőtábla Dr. Elek Balázs vezette tanácsa helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 februárjában Sz. A. vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, folytatólagosan elkövetett szexuális kényszerítés bűntette, folytatólagosan elkövetett testi sértés vétsége és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban büntetése 2/3 részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a vádlott szülői felügyeletei jogát 4 kiskorú gyermekére megszüntette. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és élettársa Hortobágyon élt. A férfi agresszív viselkedése miatt azonban megromlott a viszonyuk, és az asszony többször elköltözött. A férfi figyelme már 2007-től az egyik közös kiskorú gyermekük felé fordult, szexuálisan zaklatta őt. Az akkor 10 éves kislány azonban ezt nem merte szóvá tenni senkinek. 2009 nyarán a vádlott megerőszakolta a sértettet. 2010-ben a vádlott élettársa végleg elköltözött, így a férfi egyedül maradt a sértettel, és a szexuális cselekmények rendszeressé váltak. A kislány minden alkalommal kérte a vádlottat, hogy ezt ne tegye, de a férfi egyre agresszívabbá vált, többször bántalmazta a sértettet és életveszélyesen megfenyegette. 2013-ban a vádlott nevelése és felügyelete alá került egy másik kiskorú gyermeke is, azonban mivel a két gyermek között 8 évig semmilyen kapcsolat nem volt, ezért a sértett nem számolt be testvérének sem a vele történtekről. 2013 nyarán a sértett egy osztálytársa és barátnője több alkalommal vendégeskedett náluk. A vádlott hozzá is próbált szexuálisan közeledni.

A vádlott szokásai 2013 decemberétől egyre jobban eldurvultak. A sértett a történtek hatására egyre rosszabbul tanult és 2014 februárjában, a kollégiumban egy kést vett magához, öngyilkossági szándékkal. Végül ezt nem tette meg, de szándékát elmondta egy barátnőjének, aki értesítette a nevelőtanárt. A sértett beszámolt a tanárnak az évek óta tartó bántalmazásokról, hogy fél hazamenni, kilátástalannak látja az életét, de ekkor még szexuális bántalmazásokról nem beszélt. A sértettet ezt követően beszállították a pszichiátriai osztályra, ahol az őt kezelő pszichiáternek mondta el a vele történteket. 2014 márciusában a sértett a gyámhivatali ügyintézővel feljelentést tett a rendőrségen. A vádlott tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését.

– Debreceni Ítélőtábla –

Figyeljünk önmagunkra és a környezetünkben élőkre! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA