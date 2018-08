Megerősítették az „atomegyezményt”

Az ősz folyamán valószínűleg megkezdődik a Debreceni Egyetem Protonterápiás Intézetének építése – jelentette be szerdán Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora akkor, amikor megerősítették, aktualizálták a DE és a Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommagkutató Intézete (Atomki) között 18 éve kötött együttműködési megállapodást.

Az eseményen Dombrádi Zsolt, az Atomki igazgatója hangsúlyozta, hogy az egyetem mezőgazdasági, természettudományos és informatikai karaival működnek együtt. Részt vesznek az informatikai és a természettudományi kar doktori iskolájában, PhD-hallgatókat képeznek, valamint részt vesznek az egyetemi oktatásban.

Fotó: Matey István

Bács Zoltán, a DE kancellárja elmondta: a megállapodás értelmében nemcsak alap-, hanem az ipar által is használható kutatásokat is végeznek. Az Atomkiban olyan anyagtudományi kutatások is folynak, amelyek akár az autóiparnak is hozhatnak eredményeket. Ez a BMW idetelepülésével még erősebb lehet – tette hozzá.

Szitár-Csanádi Attila, a Ganz EEG Kft. igazgatója arról számolt be, hogy a két intézmény együttműködéséből ők is profitálnak. Néhány napja például Indiában egy épülő atomerőműben olyan anyagproblémával (egy hűtőszivattyú hibájával) szembesültek, amelyet itt három nap alatt megoldottak.

Aki sétál, nem fogja utolérni azt, aki fut. Vagyis a gazdasági sikerek attól is függenek, hogy a tudomány eredményei milyen gyorsan és hatékonyan tudnak beépülni a magyar vállalkozások piaci munkájába. Ebben óriási a lemaradásunk”

– jelentette ki Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Szilvássy Zoltán rektor az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a közeljövő tervei között egy tanreaktor létrehozása is szerepel.

OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA