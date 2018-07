Megérkeztek a művésznők Vámospércsre

Egy ihletett pillanat a tavalyi kurzusról - © Fotó: Matey István

Vámospércs – Az idén is ecsettel a kezükben tölt el egy bő hetet a városban tizenhárom alkotó: hivatásuk, rokonlelkűségük, a barátkozás, az egymástól tanulás mellett az is közös bennük: mindannyian hölgyek. A Művésznők Nemzetközi Alkotótáborát ezúttal immár 16. alkalommal rendezik meg; a képzőművészek a hétvégén hozzá is fogtak a munkához.