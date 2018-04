Megérkeztek a gólyák Virágoskútra

A mezőgazdasági telep környékén található vizes rétek elegendő táplálékot biztosítanak ezeknek a madaraknak, akár a fiókák felnevelésére is. Ezért döntött úgy a Madárkórház Alapítvány, hogy mellé áll a Virágoskút Kft. azon kezdeményezésének, hogy műfészket helyezzenek ki.

Fotó: Molnár Péter

A telepen található sok légvezeték veszélyt jelentett volna a szabadon engedett gólyákra, ezért a kibocsátás előtt az E.ON munkatársai átalakították a környéken található légvezetékeket madárbaráttá. Ezt követően felkerültek a műfészkek is, majd a két fehér gólyát is szabadon lehetett engedni. A területen jó lehetőség nyílik majd a madárbarát középfeszültségű vezetékek tanulmányozására is, és a gólyák is elfoglalták a nekik kihelyezett műfészket.

