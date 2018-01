Megenyhült a kezdetben farkasordító hideg

2017-ben csaknem folyamatosan a sokéves átlag felett tanyázott a hőmérséklet, mindössze egyetlen hónap volt ez alól kivétel.

A 2017-es évi középhőmérséklet 11 °C környékén szóródott Észak-Tiszántúl két megyéjében, ez 1–1,5 fokkal magasabb a legutóbbi 30 év átlagánál. Pedig az elmúlt esztendő nem éppen az enyheség jegyében indult, már januárban letudtuk az egész év leghidegebb periódusát a nagy területen mínusz 15, mínusz 20 fokos, ismétlődő fagyokkal.

A zord napoknak – mint utóbb kiderült – sokfelé látták kárát a gyümölcsösök, szubtrópusi származású házikerti dísz- és haszonnövények. Főként a térség északnyugati tájain vastag hótakaró védte a telelő vetéseket, itt mértük az alacsonyabb minimumokat. Délkeleten-keleten, ahol csak vékony hólepel alakult ki, a „csak” mínusz 10, mínusz 15 fokos hideget jól viselték a repce és az őszi kalászos állományok.

Enyhe hónapok sorozata

Február elejével engedett szorításából a kemény tél, fagyokat viszont még április legvégén is mérhettünk egy drámaian erős lehűlés során, sőt, helyenként kisebb havazás, havas eső is előfordult. Mindez jelentős károkat a körzetben nem okozott, ami a határozottan enyhe, a vegetációt felpörgető március után kisebb csodának is beillett. A hideg január ellentétpárja talán a száraz és meleg június lehetett, amikor a középhőmérséklet 3-4 fokkal haladta meg a sokéves átlagot.

Az év legforróbb hete ennek ellenére augusztus elejére esett, a legtöbb helyen akkor állt be a 36–38 °C közötti abszolút maximum. Viszonylag enyhe őszi hónapok után a december ismét igen enyhének mutatkozott 2,5–3 fokos pozitív anomáliával. Az év 260–280 közötti fagymentes napot hozott, az utolsó tavaszi fagy április legvégén, az első pedig október 8-10. táján érkezett.

Temérdek eső az év végén

Csapadék tekintetében változatos kép alakult ki, a körzetben 550–710 milliméter körüli, délről észak felé haladva növekvő éves összegekkel. Különösen május-augusztus között volt rendkívül hektikus a csapadék eloszlása időben és térben egyaránt. Leginkább Biharban, a Hajdúságban és a Nyírség déli felében január, május és június bizonyult szárazabbnak az átlagosnál. Bőségesebb volt a csapadék szeptemberben, novemberben és decemberben. Szeptember és december nagy területen hozott az átlagot kétszeresen (helyenként háromszorosan) meghaladó csapadékot, a hideg évszak beköszöntére már néhol belvízfoltokkal. A közelgő tavaszra előretekintve azonban mindenképpen biztató, hogy talajaink alaposan feltöltődve várhatják a vegetáció beindulását, akár a magágy szintjét, akár az 1 méter mélységű gyökérteret vizsgálva.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

