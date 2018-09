Megduplázott mezőnnyel indul a magyar rögbibajnokság

Stiglmayer Gábor, a magyar szövetség sportigazgatója az MTI-nek elmondta: földrajzi szempontokat szem előtt tartva a mezőnyt két részre osztották, így kerül sor ősszel az egykörös alapszakaszra, amelynek során a csoportellenfelek egyszer találkoznak riválisaikkal. Az elért eredmények alapján a tavaszi rájátszásra ismét két részre osztják a 13 csapatot.

“Elsősorban az olimpiai szakágnak számító hetes, valamint a XV-ös válogatott utóbbi években elért sikerei, továbbá a régiós válogatottak életre hívása révén a kluboknál lényegesen komolyabb munka zajlik, sokkal több játékos bevonásával” – nyilatkozta a sportigazgató. Hozzátette: ennek köszönhetően született meg az a szakmai döntés – a további fejlődés érdekében -, hogy az eddig másodosztályú és élvonalbeli klubok a jövőben tétmérkőzésen küzdjenek meg egymással.

“Az erőviszonyok természetesen ezzel még nem mosódtak el egyik pillanatról a másikra. A végeredményt illetően lehetnek nagy különbségű mérkőzések is, de biztosak vagyunk abban, hogy a játék képében már akkor sem lesz olyan markáns az eltérés, amely néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlenné tette volna két ilyen együttes küzdelmét” – közölte Stiglmayer.

A címvédő, legutóbbi három kiírásban aranyérmes Budapest Exiles az A csoportba került a Szekerce és a Szfinx társaságában, melyek játékosai több klubból érkeznek. Előbbit ceglédi, kecskeméti és szentesi rögbisek alkotják, utóbbiban soproniak és maglódiak szerepelnek. Stiglmayer kiemelte: az is a magyar rögbi előrelépését jelenti, hogy az egyesületek így képesek összedolgozni. “Amíg korábban alkalmi mérkőzésekre is nehéz volt két klub játékosait összehozni, addig a Szekerce az előző szezont nemcsak végigversenyezte, hanem a másodosztályú bajnokságot meg is nyerte” – mondta.

A bajnoki döntőt a hagyományoknak megfelelően ezúttal is május végén rendezik.

– MTI –

A 2018/19-es rögbibajnokság mezőnye

A csoport:

Budapest Exiles, Esztergomi Vitézek, Szekerce, Fehérvár, Szfinx, Battai Bulldogok 2.

B csoport:

Kecskeméti ARC, Battai Bulldogok, Szegedi FitWorld Gorillák, Bp. Medvék, Budapest Exiles 2., Tárnok, Bp. Kosok

