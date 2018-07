Megdőlt a tévhit – nem csökkenti az étvágyat

Egyes – fogyáshoz ajánlott – étrend-kiegészítők azzal csábítják a vásárlókat, hogy koffeintartalmuk révén képesek csökkenteni az étvágyat. A Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics című szaklapban megjelent tanulmány szerzői szerint azonban ennek nincs valóságalapja – olvasható a hazipatika.com egészségügyi portálon.

Csupán a reggelit fogja vissza

A vizsgálatba bevont, 18 és 50 év közötti, egészséges felnőtt résztvevőket heti egy alkalommal látták vendégül reggel a laboratóriumban. Itallal kínálták őket, melyek vagy 125 vagy 250 milliliter kávéval egyenértékű koffeint tartalmaztak. Emellett placebóként egy harmadik, koffein­mentes ital is szerepelt a listán, az önkéntesek nem tudták, éppen mit kaptak. Fél órával az ital elfogyasztása után a résztvevők azt választhattak reggelire a helyszínen felállított büféből, amit csak megkívántak, majd a nap hátralévő részében is minden elfogyasztott ételt és az étvágyszintjüket is le kellett jegyezniük.

A kutatók kimutatták, hogy az alacsonyabb dózisú koffeines italt fogyasztók átlagosan mintegy 10 százalékkal ettek kevesebbet reggelire, mint a másik két csoport tagjai. Nem jelentkezett jelentős különbség a tesztalanyok által leírt egyéni éhségérzetben, bármelyik italt is kapták.

Ugyancsak nem tudtak érdemi eltérést kimutatni a nap hátralévő részében elfogyasztott ételek mennyisége és a későbbi étvágyszintek tekintetében, valamint a testtömegindexnek sem volt hatása arra, hogy miként befolyásolja a koffein az önkéntesek napi étkezését.

