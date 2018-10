Megdöbbentő és megmosolyogtató! – reagált az újvárosi futballklub ügyvezetője

Nem maradt visszhang nélkül a Napló múlt szombati számában megjelent „Nettó hazugság!” című írásunk, amelyben Hegedűs Péter balmazújvárosi polgármester reagált Horváth Ferenc vezetőedző szavaira, illetve beszélt a futballklub anyagi ügyeiről.

A cikkben meg lett említve Rácz László, a Balmazújváros Sport Kft. – időközben a lemondását benyújtott – ügyvezető igazgatója, aki az alábbi reagálást küldte el szerkesztőségünknek, melyet változtatás nélkül közlünk.

„Megdöbbenve olvastuk Hegedűs Péter valótlan állítását, miszerint úgy gondolta, hogy nem lehetnek problémák a Balmazújváros Sport Kft-nél, valamint a gazdasági társaság vezetői nem keresték őt. Kijelentése azért is megmosolyogtató, mivel több alkalommal tájékoztatva lett írásban (természetesen igazolni tudjuk), valamint levélben is segítséget kértünk az Önkormányzattól a helyzet rendezésére. Az első tájékoztatás 2018. augusztus 30-án történt, hiszen a polgármester maga kérte az önkormányzati tulajdonú cégeket, hogy a pénzügyi helyzetükre vonatkozóan adatokat szolgáltassanak. A következő tájékoztatás a 2018. szeptember 13-án leadott első féléves beszámoló volt, amelyből szintén kiderültek a Kft. problémái. Harmadik alkalommal a 2018. szeptember 12-én alpolgármester úrnak címzett levelünk alapján lett tájékoztatva a polgármester, hiszen ez alapján készült előterjesztés, amit a 2018. szeptember 19-i testületi ülésen meg is tárgyaltak a képviselők. Ezek fényében rendkívül érdekes állítás, hogy a polgármester csak egy hét múlva, a 2018. szeptember 26-i mérkőzés után, Horváth Ferenc úr nyilatkozatából hallott a problémákról. Az írásbeli tájékoztatás mellett Hegedűs Péter titkárságán kétszer is személyesen kértünk időpontot, hogy a kialakult helyzetről egyeztethessünk és közösen találjuk meg a megoldást. Természetesen időpontot a mai napig nem kaptunk, így a polgármester állításával ellentétben teljesen nyilvánvaló a futballhoz való hozzáállása. Fentiek tükrében vajon miként gondolhatta Hegedűs Péter, hogy a Balmazújváros Sport Kft-nél nincsenek pénzügyi problémák?” – áll a közleményben.

A kommünikével kapcsolatban kerestük az újvárosi városvezetést, de azt a választ kaptuk, jelenleg nem kívánnak reagálni az állításokra. Focinyelven szólva, a labda most az önkormányzat térfelén pattog.

MSZ

