Megdicsérni az apró eredményért is!

– A speciális tanulási zavarok közül a diszlexia került a leginkább előtérbe, több tudományterületen számos szakember foglalkozik a témával. A fogalom meghatározása is sokféle – tájékoztatott Lakatosné Deák Ágnes, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézmény-igazgatója. Elmondta, Meixner Ildikó a diszlexiát viszonyfogalomként határozza meg: diszlexiás az, akinek olvasásban-írásban elért eredményei lényegesen elmaradnak a gyermek adottságai, valamint a tanításra és a gyakorlásra szánt idő alapján elvárható szinttől. – A diszlexiásnak általában mindig van írászavara is. Diszlexiásnak tekintjük a tanulót, ha tempó, hibaszám és a szövegértés területén akár csak az egyikben is súlyos elmaradást mutat – tette hozzá az igazgató.

– A tanulási nehézség átmeneti lehet, de a tanulási zavar súlyosabb és tartósabb probléma, a részképességbeli elmaradások fokozottabb mértékben vannak jelen. Itt gyógypedagógus, logopédus szakemberre és speciális terápiás eljárások alkalmazására van szükség. A tanuló az iskolájában, az osztályában tanulhat, de minden segítséget meg kell, hogy kapjon az őt tanító pedagógusoktól. Elengedhetetlen a rendszeres, szükségleteinek megfelelőn felépített fejlesztőfoglalkozásokon való részvétel. Nagyon fontos az elfogadó légkör teremtése, az iskolában és otthon is pozitív tulajdonságainak, jól fejlett részterületeinek kiemelése és önbizalmának folyamatos erősítése – sorolta a szakember. Arra is rámutatott, a diszlexiát nem lehet kinőni, az nem múlik el, csak az olvasási, írási képesség fejlődhet, kialakulhatnak megfelelő kompenzációs technikák, például hatékony önellenőrzés, de maradványtünetek később is jelentkeznek az olvasásban és a helyesírásban.

Az okok

– Minden tanulónál egyéni megjelenési formái vannak. Okai lehetnek vizuális és akusztikus észlelési problémák, a látás, hallás, motoros funkciók zavarai, a dominancia, a kezesség kialakulásának bizonytalansága, a nyelvi képességek zavarai. Bármely szociokulturális környezetben felléphet, bármely értelmi szinten megjelenhet, de inkább az átlagos és az átlagosnál magasabb intelligenciaövezetekben találkozhatunk vele. Ilyenkor a korai felismerést megnehezítheti, hogy a tanuló igen jól működő részképességeire támaszkodva kezdetben hatékony kompenzációs technikákat alakíthat ki, melynek következtében az iskola első éveiben az előrehaladása eredményes, nehézségei csak a tananyag növekedésénél lesznek szembetűnők – emelte ki Lakatosné Deák Ágnes.

Változó jelek, tünetek

A tünetek sokfélék, változó számban és erősségben jelentkezhetnek, vagyis egy diszlexiás gyermek nem követi el az összes lehetséges hibát. – Ha az óvodás beszédfejlődése megkésve alakul, szókincse szűk körű, nehezen tanul verseket, nagymozgásai nem kellően összerendezettek, ritmusérzéke fejletlen, bizonytalanul tájékozódik a térben és az időben, észlelése pontatlan, nem szívesen rajzol, ez utalhat diszlexiaveszélyeztetettségre, de ennek eldöntése szakember feladata! – hangsúlyozta a tagintézmény-igazgató.

Lakatosné Deák Ágnes elmondta, a tanulási zavar terápia nélkül iskolai sikertelenséghez, funkcionális analfabetizmushoz, súlyos magatartási és viselkedésproblémákhoz vezethet | Fotó: Matey István

Iskolások esetében már gyakran az első osztályban tapasztalható, hogy a gyermek nehezen tud szavakat hangokra bontani, szavakat szótagolni, a betűtanulásban lemarad, a betűk összeolvasása és a hangok összevonása megkésik, később betűtévesztés, betű- és szótagkihagyás, lassú olvasási tempó jelentkezhet, továbbá, hogy a gyermek nem érti meg az olvasott szöveget.

– Az olvasás-írás elsajátítását a gyerekek többnyire érdeklődéssel kezdik el; ha lemaradnak, a motivációjukat csökkenthetik, megszüntethetik a kudarcok. Ez magatartási, viselkedési problémát is okozhat; esetenként először ez tűnik fel a szülő, illetve a pedagógus számára: az órai munkát zavaró viselkedés, az olvasás elutasítása, csúfolódás, agresszivitás, dac, zárkózottság, szorongás, félelem az iskolától, és ehhez más tünetek is kapcsolódhatnak, például hasfájás, hányás.

A fejlesztés elengedhetetlen

Minél korábban azonosítják az elmaradást, annál eredményesebben fejleszthető. Erre számos módszer áll rendelkezésre. A szülő vagy az óvoda, iskola kezdeményezheti a vizsgálatot. – Intézményünk elvégzi a gyermek, pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai és logopédiai vizsgálatát, feltárjuk a jól fejlett és a gyengébben fejlett területeket. Amennyiben igazolható a diszlexiaveszélyeztetettség, nagyon fontos a mielőbbi, egyéni szükségleteknek megfelelő képességfejlesztés elkezdése. A szülő is segíthet: kisgyermek- és óvodáskorban biztosítson a gyermeke számára minél szélesebb körű mozgás- és játéktevékenységet, ismételgessen vele mondókákat, verseket, énekeljenek közösen gyermekdalokat, iskoláskorban pedig teremtsen számára megfelelő tanulási környezetet, elfogadó és bizalmi légkört.

PtkI

