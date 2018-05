Megcsalás után van-e jövője egy házasságnak?

Minden párkapcsolatban, házasságban élő egyén rémálmai közé tartozik, hogy egyszer felszarvazott lesz. Próbálunk megbízni szerelmünkben, de sokszor ott van a kisördög a vállunkon, aki azt mondja, hogy legyünk résen, hiszen bármi megtörténhet.

Napjainkban nem meglepő a hűtlenség jelenléte, de saját maga senki nem akarja megtapasztalni, hogy milyen egy ilyen fájdalommal együtt élni. Sokszor homokba dugott fejjel éljük az életünket, kezünket szemünk elé téve, mert nem szeretnénk szembesülni az igazsággal. Nem akarjuk, hogy az eddig felépített életünk egy pillanat alatt rommá váljon, pedig álmokból nem szabad várat építeni. Sárándi Andrea pszichológustól megtudhatjuk, hogy egy házasságban történő megcsalást meg lehet-e bocsájtani, milyen utat kell bejárnunk ahhoz, hogy őszintén beszélhessünk érzéseinkről.

– Tapasztalatom szerint a párkapcsolatban élők közötti megállapodás dönti el, hogy mi számít megcsalásnak. A flört, szemezés, kacarászás mással, a csevegés interneten, vagy a csók egy buliban, vagy csak a szexuális aktus.

A megállapodás hiánya problémát szül, hiszen a két fél tűréspontja gyakran egészen máshová esik. Szerintem a mai világban az élettársi közösség, az együttélés is lehet éppoly komoly elköteleződés, mint a házasság. Van olyan elmélet, miszerint csak akkor történik megcsalás, ha „rés van a pajzson”. Érdemes figyelni a kapcsolatunkra „békeidőben” is, és folyamatosan tölteni azt pozitív élményekkel, mert ha már baj van, sokszor késő kapkodni – szólt hozzá a témához szakértőként a pszichológus.

Viszony kialakulása

Nem mindig tehetünk meg mindent egy személyben a kapcsolatunkért, hiszen kettőn áll a vásár. Ha a másik fél nincs annyira elköteleződve, vagy nem akar az ösztönein uralkodni, esetleg hiányos az egymás közti kommunikációnk, akkor nem sok kell egy párhuzamos viszony kialakulásához. A szex hiánya is probléma lehet egy házasságban, ezért igyekezni kell a testiséget is megőrizni hosszú távon.

– Sokszor személyiségbeli, gyerekkori gyökerei vannak a hűtlenségnek. Olyan hiányokról beszélek, melyeket nem tud, és nem is tudhat betölteni a másik fél. Ilyenkor lehet vonzó egy új partner, akitől úgy érezzük, majd megkaphatjuk, amire szükségünk van. Önismeret és nagy adag önuralom kell hozzá, hogy egy alakuló viszonyt a folyamat bármely pontján abba tudjunk hagyni. Az elején persze könnyebb megállni. A hűség egy döntés, és nem szerencse, vagy az alkalom hiánya. Olyan elmélet is van, miszerint a nőknél a lelki, férfiaknál a testi oldal dominál, illetve az viszi az egyént párhuzamos kapcsolatba, szexuális együttlétbe. Az evolúciós pszichológia szerint a férfiak minél több helyre szeretnék a génjeiket továbbörökíteni, míg a nők a gyermeknevelés miatt a biztonságra szavaznak. A férfiaknak is fontos lehet a lelki oldal, a megértés, és a nőknél is jelentkezhet az önbizalom erősítés, szerintem ebben nem lehet ennyire különválasztani a két nemet – tette hozzá a szakember.

Megbocsátás, végső döntés

A törés után csak úgy épülhet fel újra a kapcsolat, ha mindkét fél 100 százalékig elköteleződik. Lezárja a hűtlen fél a párhuzamos kapcsolatát, illetve ha a megcsalt fél kibírja, hogy ne vágja még akár évek múlva is a másik fejéhez a történteket. De ehhez azért végig kell haladni egy gyászfolyamaton. Nem lehet elvárni a másiktól, hogy azonnal megbocsásson, illetve a megcsaló félnek is szüksége lehet időre, míg teljesen, fejben is el tudja engedni a harmadikat.

– Van szerepe a közös vagyonnak, hitelnek, gyerekeknek, de azt látom, hogy sokszor ezek csak elodázzák a végső döntést, de házasságot nem hozzák helyre. A hűtlenséget van olyan, aki bevallja, lehet azért, hogy kiléphessen, de lehet, hogy pont azért, mert a viszonynak akar véget vetni, vagy már véget is vetett, és tiszta lappal akar újrakezdést a házasságában. A lebukás is lehet kvázi szándékos, hiszen előfordul, hogy „direkt” felejti kint valaki a telefonját, hogy a másik észrevegye, bonyolult tudatalatti folyamatok ezek. A vallomás nagy terhet vesz le a hűtlen válláról, és átteszi a másikéra, ezt meg kell gondolni, főleg a részletező vallomások lehetnek nagyon fájdalmasak a másik fél számára. Ilyenkor az újrakezdés se könnyű. Biztos, hogy első helyre kell helyezni a kapcsolatot ezekben az időkben, félszívvel ez nem megy – hívta fel a figyelmet Sárándi Andrea.

