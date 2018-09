Megcáfoljuk az édesítőszerekről szóló mítoszokat

A Daily Mail dr. Emma Derbyshire dietetikust szólaltatta meg az ügyben, aki határozottan állítja, hogy a cukor az elhízás legfőbb kiváltója, és az ő szakmai véleménye szerint tömegek javára válna, ha végleg lemondanának róla. Mint mondja, a mai világban egy átlagos felnőtt minden nap legalább a dupláját fogyasztja el az ajánlott cukormennyiségnek, vagyis körülbelül 12 teáskanálnyit az egészséges határnak megfelelő 6 helyett. Az utóbbi években azonban számos rémhír látott napvilágot a cukorpótlókkal és édesítőszerekkel kapcsolatban, amelyek miatt sokan nem mertek átállni a helyes táplálkozásra. Ezeket a híreszteléseket cáfoljuk meg az alábbiakban a szakértő segítségével.

Mítosz: Az alacsony kalóriájú édesítőszerek összezavarják a szervezetet és felborítják az emésztésünket.

Vannak, akik szerint édes ízű élelmiszerek és italok fogyasztásakor a szervezet nagyobb mennyiségű kalóriára számít, és ez befolyásolja az emésztési folyamatot, valamint az inzulin termelődését is.

Valóság: A nézet egy laboratóriumi kísérlet eredményén alapul, amelyről később kiderült, hogy téves. A tudósok a vizsgálat során két csoportot különítettek el: az egyik társaság cukros, a másik szacharinnal édesített joghurtot kapott, és korlátlanul fogyaszthatta azt. A kutatók arra voltak kíváncsiak, mely csoport tagjai fognak többet hízni. Végül kiderült, hogy a szacharinos joghurtot fogyasztók több súlyt szedtek fel, mint a cukrosat evők, ugyanakkor a kísérletet később megismételték, és akkor teljesen ellentétes eredményt mutatott. Az is kiderült, hogy az eredeti vizsgálat során több hiba is becsúszott, például a szacharinos csoportból többeket kizártak, mivel nem ízlett nekik a joghurt, majd önkényesen választottak más embereket a helyükre, így a csoporton belüli az összsúly is megváltozott.

Mítosz: Az édesítőszerek fogyasztása növeli az édességek utáni sóvárgást.

Ezen meglátás szerint az édes íz gyakori élménye stimulálja a receptorokat és egyfajta sóvárgást vált ki. Az elméletet a sócsökkentett étkezés elsöprő sikerével szokták párhuzamba állítani.

Valóság: Amennyiben a fenti teória igaz volna, akkor azok az alanyok, akik az alacsony kalóriájú italokat sima vízre cserélték, kevésbé vágynának az édességre – mutat rá Peter Rogers, a bristoli egyetem professzora egy tavaly megjelent tanulmányában. Ám a rövidtávú vizsgálatok egyik esetben sem mutattak ki különbséget az alanyok energiabevitele szempontjából, a hosszútávú vizsgálatok pedig egyenesen arra az eredményre jutottak, hogy az alacsony kalóriájú italokat fogyasztók könnyebben fogynak.

Mítosz: Az édesítőszerek a megspórolt kalóriák túlkompenzálásra ösztökélnek.

Az emberek hajlamosak arra, hogy némi önmegtartóztatás és odafigyelés után „megjutalmazzák” magukat, ami sokszor felesleges kalóriabevitelhez és súlynövekedéshez vezethet.

Valóság: Bizonyított tény, hogy többet eszünk azokból az ételekből, amelyekről tudjuk, hogy egészségesek, de azt is kimutatták, hogy képesek vagyunk odafigyelni és kontrollálni magunkat, ha tudjuk, hogy magas az éppen fogyasztott étel kalóriatartalma. Sőt, mi több, a hosszútávú kutatások arra utalnak, hogy sok alany akkor is képes fogyni, ha nem cseréli le a cukrot édesítőszerre, csupán betartja a limitet, vagyis önmagában az is elegendő lehet, ha nem esünk túlzásba.

Akárhogy is, a kutatások mind egyértelműen arra utalnak, hogy a cukor elhagyása és az édesítőszerek használata kulcsfontosságú szerepet tölt be a kalóriabevitel lecsökkentésében és a túlsúlytól való megszabadulásban.

