Megbízható, biztonságos, komplex szállítmányozás

A logisztikai piacon már 2005 óta kínál színvonalas, megbízható, mégis költséghatékony megoldásokat nagy múltú szakmai tapasztalattal, felkészült szakembergárdával az Europa-Road Kft. A megrendelők mindenre kiterjedő és nívós kiszolgálása mellett nagyon fontos számukra a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem. Lépést tartanak a legmodernebb technikai fejlesztésekkel, így energia hatékony, racionális költséggazdálkodást, minőségi, pontos szállítmányozást biztosítanak a partnerek igényeinek szem előtt tartásával. Műszakilag megbízható, minden igényt kielégítő fuvareszközöket biztosítanak a megrendelők számára a feladathoz tökéletesen igazodva, mindezt kedvező áron.

A széles körű nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően nincs olyan áru, amit ne tudnának problémamentesen célba juttatni külföldre, legyen az veszélyes áru (ADR), tartályos, ömlesztett, hűtött, temperált, raklapos, túlsúlyos, túlméretes áruk (munkagépek, mezőgazdasági gépek), vagy gépjárművek, gyűjtő- vagy akár részrakomány. A megrendelők biztonsága érdekében mindezt teljes körű árubiztosítással, valamint szállítmányozói felelősségbiztosítással végzik. A professzionális fuvarozás egyik elengedhetetlen feltétele a pontos és gyors munkamenet, melyet magas szakmai ismeretekkel, állandóan frissített tudással rendelkező szakemberek biztosítanak. Az Europa-Road Kft. munkatársai az igényfelmérés után személyre, cégre szabott, mindenre kiterjedő írásos ajánlatot készítenek, szükség esetén beszerzik az összes dokumentációt, engedélyeket, ezzel is nagyon sok fáradságtól megkímélve az ügyfeleket. Ez különösen külföldi, vagy túlméretes szállítás esetén nagy segítéség, hiszen a megfelelő ismeretek, kapcsolatok, az adott országokra vonatkozó különböző jogszabályok beható ismerete hiányában ez hosszú és nehézkes. Naponta indítanak járműveket export és import viszonylatban, így akár a kisebb tételeket is rövid időn belül kézbesítik. Nagy gondot fordítanak a gyors információáramlásra, a folyamatos kommunikációra. Végig nyomon követik a teljes szállítási folyamatot, a fuvar aktuális helyzetéről bármikor tájékoztatják a megrendelőket, legyen az akár kisebb vagy nagyobb megbízás. Ha esetleg mégis valami gond merülne fel, az ügyfelek akkor is nyugodtak lehetnek, hiszen az Europa-Road Kft. azonnali helytállással, mindenre kiterjedő problémamegoldással az esetleges károkért helytálló, megbízható partner.

Ha külföldre, az EU bármely pontjára költözne, vagy onnan haza, ebben is megbízható partnerek magánszemélyek, családok vagy akár kisebb cégek számára is. A költöztetést, beleértve csomagolást, felrakodást, szállítást és a kirakodást is, személyre szabottan, az előre megbeszélt kívánságok figyelembe vételével intézik. Természetesen ez a szolgáltatás is biztosított, de a nagy értékű tárgyakra plusz biztosítás is köthető. Biztos lehet benne, hogy megfelelő helyen, megfelelő időben, megfelelő minőségben érkeznek meg értékei.

A már több mint tíz éves sikeres működés, a komplex felelősségteljes, nyomon követhető szolgáltatás alappillérei az optimális logisztikán, a legnagyobb biztonságon, a profi csapaton, a gyors ügyintézésen és pontos adminisztráción túl az ügyfelek megbecsülése. Ezt bizonyítja a folyamatosan bővülő elégedett partnerlista, az évek alatt kialakult stabil pozíció, és jó hírnév.

Az Europa-Road Kft-vel megbízható, biztonságos és nívós szolgáltatást választ!

Europa-Road Kft.

Web: https://europa-road.eu/hu/

Tel: 36-20-553-5722

E-mail: info@europa-road.eu

– PR cikk –

