Megállítaná a Loki a Fradit

Nagy rangadó vár a DVSC-re: Herczeg András alakulata az OTP Bank Liga 10. fordulójában, szombaton 19.30-tól a Groupama Arénában vendégszerepel, az eddig veretlen, listavezető Ferencváros ellen lépnek pályára a debreceniek. A találkozót a Hajdú Online élőben közvetíti.

Az ősi rivális Fradi 23 ponttal vezeti a tabellát, a Loki 13 egységgel a hatodik. Az előző körben a zöld-fehérek 1–0-ra győzték le az Újpestet, míg a Debrecen hátrányból fordítva 3–1-re nyert a Kisvárda ellen. Noha más célokért küzd idén a két gárda, így is biztosan kiélezett és küzdelmes találkozóra van kilátás.

Lapunk a cívisvárosiak balhátvédjét, Barna Szabolcsot kérte fel egy kis esélylatolgatásra. – Biztos, hogy kemény összecsapás vár ránk! A múlt heti győzelmünk, úgy érzem, lendületet adott a csapatnak, hátrányból fordítottunk, ami az együttesünk erősségét mutatja, remélem, ezt a lendületet át tudjuk vinni a Fradi elleni mérkőzésre is. Kiváló játékosok alkotják a Ferencváros keretét, egy jó gárdához látogatunk. Megvannak az erősségeik, amiket ki is elemeztük, és igyekszünk semlegesíteni azokat.

– fogalmazott Barna, aki azt is elmondta, szerinte mi kell ahhoz, hogy a Loki legyen az első csapat ebben az idényben, mely legyőzi a jelenlegi éllovast.

– Mindenképpen fegyelmezett játékra lesz szükség; ha mindenki azt teszi, amit a szakmai stáb kér tőle, és kevés hibával játszunk, akkor győzelmet arathatunk. Helyzeteink minden meccsen adódnak; ha ezeket jó hatékonysággal használjuk ki, nem lesz gond – vélekedett a bekk, majd hozzátette, bízik benne, sok néző látogat majd ki a Groupama Arénába, és remek hangulatban játszhatják le a Fradi elleni rangadót.

Barna Szabolcs volt, aki múlt héten előnybe rúgta a Lokit, a 65. percben az ő góljával vette át a vezetést (2–1) a Kisvárdával szemben a piros-fehér egylet. – Tudtam, hogy olyan helyzetből kapura fogja rúgni Bódi. Mentünk a kipattanóra, elém került a labda, és kapura tudtam fejelni. Gyorsan történt az eset, furcsa érzés volt, hogy gólt szereztem, persze jó értelemben. Nagyon boldog voltam, hiszen első gólom volt.

Az, hogy több lehetőséget kapok, magabiztosabbá tesz, ahogy játszom, úgy kezd kialakulni a rutin is, illetve a csapattársak is folyamatosan segítenek, ebből én is és a gárda is profitál”