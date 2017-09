Még vonzóbb lesz Hajdúszoboszló

A következendő évek turisztikai fejlesztéseiről tartott sajtótájékoztatót a Fidesz hajdúszoboszlói szervezete csütörtökön. Bodó Sándor országgyűlési- és Majoros Petronella önkormányzati képviselő elmondta: a kormányhatározat értelmében a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztésében Hajdúszoboszlón 5 milliárd forintból alakítanak ki egy vonzóbb városképet, újítják meg a gyógyparkot, bővítik a Strandfürdő élményövezetét, valamint ebből fejlesztenek ki egy négy évszakos élményattrakciót. A várost közvetve érinti még a Tisza-tavi kerékpáros infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés, valamint a Hortobágy-Tisza-tó Élmény Kerékpárút kiépítése, összesen 2,5 milliárdból.

Mindemellett 2020-ig megújul a Hajdúszoboszló-Ebes, illetve a Kaba-Hajdúszoboszló vasútszakasz és a vasútállomás. 2019. júliusáig több mint 450 millió forintból kerékpárutakat is építenek, közlekedési csomópontokat fejlesztenek, és közműáthelyezések is várhatóak. Közel 400 millió forintból újul majd meg a Kálvin tér, létrehoznak egy helyi termék és kézműves piacot is. Az energiatudatosságra közel 100 millió forintot fordítanak, amelyből az Aranykapu Óvoda korszerűsítését végzik el. A megyei önkormányzattal és hat további településsel együtt 975 milliót nyert a Magyar Szürkék Útja kulturális, tematikus útra. Ebből a fürdőváros 100 millió forintot kap, amiből bővítik a Bocskai István múzeumot, valamint több kiállítást is terveznek.

HBN

