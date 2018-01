Még visszatér az ÖBB

Három évvel a 25. jubileumi nagykoncertjét követően a tavalyi esztendő végén újra a deszkákra lépett az 1989-ben alakult Ölveti Blues Band. A banda a karácsony után megtartott cívisvárosi koncertjén telt ház előtt vezette elő az olyan korszakos slágereit, mint a Ne feszítsd túl a húrt, a Van-e nálad óvszer? vagy éppen a Százezer éves beatzenekar.

Ropták az örömtáncot

A névadó frontember, Ölveti László mellett szintén oszlopos tagként ismert basszusgitáros, Pércsi Sándor mesélt a színpadon megélt élményeiről.

A közönség vette a lapot, mindenki énekelte a régi, illetve az új dalainkat, és ropta az örömtáncot.”

– Az ősrajongók mellett sok fiatal is eljött a koncertre. A régi ismerősök felkerekedtek Budapestről, Győrből, Mosonmagyaróvárról, Szegedről, tehát megmozdult a rajongótábor – fogalmazott Pércsi.

Az ÖBB 2014 után lépett ismét fel, mint a basszer elmondta, Ölveti László több éves külföldi lét után hazavágyott, ezért most lehetőség nyílt a bulira. A kérdés felmerül, van-e arra esély, hogy a zenekar három évnél sűrűbben álljon színpadra.

– Ezt előre nem tudom megmondani. Bármi lehet, bármikor, az Ölveti Blues Band mindig is kiszámíthatatlan volt. Most is csak egyetlen próbánk volt, négy órán át zenéltünk. Minden dalt eljátszottunk egyszer, de szerencsére mindenki fejében és ujjaiban ott voltak a régi számok. Szóval annyit tudok csak megígérni, hogy három éven belül biztosan lesz ÖBB-koncert – zárta mondandóját Pércsi Sándor.

