Még több lehetőség a Debreceni Egyetemen

Már hivatalosan is lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem korábban beharangozott új képzéseire. A Bölcsészettudományi Kar a közösségszervező alapszakot hirdette meg humánfejlesztés, valamint kulturális közösségszervezés szakirányon nappali és levelező tagozaton. A Gazdaságtudományi Kar vidékfejlesztési agrármérnök alapképzése mostantól nemcsak Debrecenben, hanem Kisvárdán is elérhető. Emellett idén először a GTK indít egy duális képzést is, az ellátáslánc-menedzsment mesterszakot nappali tagozaton, amely szintén a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítésében jelent meg.

Itt tették közzé az intézmény új testnevelő tanárképzésének egyes alkalmassági vizsga időpontjait is. Az osztatlan szakot tíz szakpárban választhatják a jelentkezők, közülük a testnevelő tanár -biológiatanár (egészségtan), fizikatanár (természettudományos gyakorlatok), földrajztanár, kémiatanár, vagy matematikatanár szakpárokra jelentkezőknek május 29. és június 9. között kell motoros, illetve pályaalkalmassági vizsgát tenniük.

A felsőoktatási intézmények új meghirdetései és az egyéb korrekciók január 31-ével beépültek a felvételi tájékoztató szövegébe, és így azok egységes szerkezetben is olvashatók a felvi.hu-n.

