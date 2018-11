Még sok kiaknázatlan lehetőség rejlik a gyógyvizeinkben a szakemberek szerint

A gyógyfürdőzés hazai szakembereinek találkozója zajlik e napokban Hajdúszoboszlón, a Hungarospaban. A pénteki megnyitón prof. dr. Géher Pál, a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke két ünnepi eseményre is felhívta a figyelmet. Idén a Schulhof Vilmos és Ödön emlékérmet a megszokott kettő helyett három olyan díjazottnak is átadják, akik a hazai – ahogy a szakmában fogalmaznak – gyógyfürdőügy érdekében fejtik ki tevékenységüket. A másik ünnepi esemény a magyar hévízkutatás úttörője, dr. Pávai Vajna Ferenc geológus szobrának megkoszorúzása lesz.

Sok fejlesztés volt

– A régió egyik húzóágazata lehet az egészségturizmus – mondta Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, az esemény fővédnöke köszöntőjében. Mint kifejtette, megyénkben nagyon komoly, a gyógyfürdőket érintő fejlesztések történtek az elmúlt évtizedben, egyelőre mégsem tudjuk megfelelően kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyek adottak számunkra. Rámutatott, térségünkben a vendégéjszakák száma évről évre emelkedő tendenciát mutat, Hajdúszoboszló már hosszú évek óta az első három hely valamelyikén szerepel a sorban. A közgyűlés elnöke szerint ez annak köszönhető, hogy a belföldi turisták között sokkal kedveltebbek a vidéki szálláshelyek.

– Az egészséges életmód rendkívüli módon felértékelődött az elmúlt évtizedben, ami örvendetes, és szükséges is ahhoz, hogy az átlagéletkor növekedjen Magyarországon – hangsúlyozta Pajna Zoltán, s hozzátette, e tekintetben néhány évvel sajnos, még mindig alatta maradunk az uniós átlagnak. Az elnök szerint ez arra irányítja a figyelmet, hogy olyan életmódot kell folytatnunk, amelyben fontos a betegségek megelőzése, az egészséges étkezés, a megfelelő mozgáskultúra. Rámutatott, a gyógyfürdőkben éppen erre épülnek komoly szolgáltatóágazatok, vagyis a gyógy­víz jelenléte egy térségben más területekre is jótékony hatással van. – Magyarország hidrogeológiailag szerencsés helyzetben van, ami az egykori Pannon tenger maradványainak köszönhető, de sok még a kihasználatlan lehetőség – figyelmeztetett Pajna Zoltán. A jövőről szólva kifejtette, hazánknak „termálországnak” kellene lennie, egész Európában el kellene terjednie annak, hogy aki ideutazik, azt a természet jótékony hatásával, természetes eszközökkel tudjuk segíteni a betegségei gyógyításában. Végül reményét fejezte ki, hogy az egészségiparban is megtörténnek a szükséges fejlesztések, hiszen az országnak egészséges emberekre van szüksége.

Szoros együttműködés

– Csak szaktudással és szívvel-lélekkel dolgozva egy ügyön lehet eredményeket elérni – jelentette ki Czeglédi Gyula, a Hungarospa vezérigazgatója. Hozzátette, a hajdúszoboszlói fürdő szűk vezetése rendkívül elkötelezett a fürdő és a város fejlődésében. – A Debrecen–Hajdúszoboszló–Hortobágy–Tisza-tó négyszöge egy térséggé alakult, amelyet az elmúlt évben Magyarország kormánya és a Magyar Turisztikai Ügynökség turisztikailag kiemeltként neveztek meg – emlékeztetett.

A vezérigazgató kijelentette, ez nem csak a Hungarospa számára hordoz fejlesztési lehetőségeket, hanem a város számára is, hiszen ennek köszönhetően nyílik alkalom a következő hónapokban az egész gyógyhelyi környezet, a szállodasor és a fürdő megújítására. Kiemelte, a strandfürdő saját forrásból már elkezdte a munkát, így valósult meg a létesítmény főbejárata előtti díszkert szebbé tétele. Czeglédi Gyula szerint a kulcs a szoros együttműködés, s hangsúlyozta, az ehhez hasonló fejlesztések ügyében a siker csak akkor biztos, ha a vállalkozó, az önkormányzat és az állam hármas egysége harmonikusan képes közösen munkálkodni a cél érdekében. Mint mondta, ez megyénkben adott. A turizmus fejlesztésének új lehetőségeként pedig a debreceni repülőtérben rejlő potenciált említette meg.

