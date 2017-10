Még semmi sincs veszve a Loki számára

Nem sikerült nyerni a DVSC-TVP csapatának a Lubin ellen, 25–23-ra alulmaradt a Loki, a helyzet azonban nem kétségbeejtő, hiszen ez a hátrány még bőven ledolgozható a visszavágón. Szombaton este kezdte meg nemzetközi kupaszereplését a Debrecen, mely az EHF Kupa második fordulójában csatlakozott a küzdelmekhez. Elég nehéz ellenfelet kapott a piros-fehér együttes, hiszen a lengyel Zaglebie Lubin ellen kell kiharcolnia a továbbjutást. Az első felvonást Lengyelországban rendezték, ahova mintegy száz cívisváros drukker kísérte el a kedvenceit.

Az impozáns lubini sportcsarnokban igazi show-val vette kezdetét a találkozó, a játékosoknak a bemutatás alatt amerikai focisták álltak sorfalat, a kézisek egy füstöt „okádó”, fényben úszó kapun vonultak be.

A hazaiak sokkal jobban kapták el a rajtot, és hamar sikerült is tekintélyes előnyt kiharcolniuk, a nyolcadik percben már 5–1-re ment a Lubin. Ekkor időt is kért Tone Tiselj, ám ez sem használt Kelemenéknek, továbbra is a lengyelek domináltak, olvasták a magyarok játékát. Pielesz, Grzyb és Wojtas is tarthatatlannak bizonyult. Olyannyira, hogy már hét gól is volt a két egylet között, 12–5-öt mutatott az eredményjelző a huszadik minutumban. Ekkor a debreceni szurkolók ki is fejezték nemtetszésüket. Innentől kezdve folyamatosan javult a Loki teljesítménye, le is faragtak a hátrányukból Punykóék, félidőben 13–10 volt az állás.

Szoros vég

A helycsere után feljött két gólra a DVSC, ám a folytatásban ismét kezdte leszakítani magáról ellenfelét a Lubin. A 38. percben járt az összecsapás, mikor 17–12-re vezetett a lengyel formáció – félő volt, hogy a cívisvárosiak szétesnek, és beláthatatlan távolságra kerül a rivális. De nem így lett, ismét nagyot küzdöttek Limáék, visszajöttek egy gólra. A hajrában sem engedték ismét meglépni a lubiniakat, Zamfirescu is belelendült, illetve Csáki is többször eredményes volt a szélről – 25–23 lett a vége. Noha vereséget szenvedett a Loki, a hátrány nem olyan tetemes, hogy azt október 22-én, vasárnap ne tudná ledolgozni a Tiselj-gárda, pláne a hazai drukkerekkel teli Hódosban. A szurkolókról szólva érdemes megemlíteni, hogy Lubinban is igazán kitettek magukért, óriási hangulatot teremtettek a helyi sportcsarnokban.

METRACO ZAGLEBIE LUBIN–DVSC-TVP 25–23 (13–10)

Lubin, 1700 néző. Vezette: Rakitina, Tkacsuk (ukránok)

ZAGLABIE: MALICZKIEWICZ 1 – Trawczynska 1, Buklarewicz 1, Semeniuk, Milojevics, Belmas 1, GRZYB 8. Csere: Waz (kapus), PIELESZ 6 (2), Gorna 3 (3), WOJTAS 3, Wazna 1. Edző: Bozena Karkut

DVSC: Lajtos – Varsányi 1, Hajduch, Grigel 2, Sirián, Zamfirescu 4, Vantara-Kelemen 2. Csere: Horváth-Pásztor (kapus), Punyko 5, Tóvizi, BORGES-LIMA 3, Csáki 3, Palsdottír, Hársfalvi 3. Edző: Tone Tiselj

Az eredmény alakulása: 8. perc: 5–1. 13. p.: 8–3. 18. p.: 12–5. 27. p.: 13–9. 38. p.: 17–12. 48. p.: 18–17. 55. p.: 24–20. 58. p.: 24–22

Kiállítások: 8, ill. 10 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 1/0

Mesterszemmel

Bozena Karkut: – Jó csapattal találkoztunk. A kétgólos előny lehet sok is, lehet kevés is, ha a visszavágón pontosabban játszunk, kiharcolhatjuk a továbbjutást.

Tone Tiselj: – Kevés pozitívuma van a mérkőzésnek, az egyik Borges-Lima jó játéka, a másik pedig, hogy idegenbe is ennyi szurkoló kísért el minket. Ezenkívül még az eredménnyel lehetek elégedett.

