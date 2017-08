Még öt napig VIDOR-oghatunk

Pénteken fantasztikus koncertekkel kezdődött el Nyíregyházán a VIDOR Fesztivál, amely a hétvégén színházi előadásokkal, képzőművészeti kiállításokkal, irodalmi estekkel, táncházakkal, bábszínházi előadásokkal folytatódott úgy, hogy esténként megtelt a belváros jókedvű fesztiválozókkal. Az újításokat nagyon jól fogadták a látogatók: a VIDOR Terasz már az első este sokak kedvence lett, és a nagyszínpadi koncerteket is rengetegen nézték a hatalmas LED-falon. A legkisebbeket a mutatványosok, artisták, bohócok és buborékfújók kápráztatták el, de a Korzó színpad és az utcaszínház is vonzotta a családokat. És bár a fesztiválból már csak öt nap van hátra, nincs okunk a szomorkodásra, hiszen szombatig még rengeteg nagyszerű élmény vár ránk. A színházban például csütörtökön hattól és tíztől a hazai szolgáltatói szektor rémtörténetei elevenednek meg a Dumaszínház jóvoltából a Fear the szaknévsor című előadásban, pénteken héttől pedig A Herner Ferike faterja című groteszk komédia kínál felhőtlen szórakozást.

Világsztárok a színpadon

Kedd este a hazai könnyűzenei élet egyik kuriózumának számító Petruska lép a Kossuth tér színpadára: a hagyományos rockzenei felállást következetesen mellőző, minimalista formációja meglepő erővel tölti be a színpadokat. Az őt követő Herczku Ágnes és a Banda ugyancsak kihagyhatatlan: a Bandázom című lemezük két hónapon át szerepelt a világ legrangosabb világzenei listáján, és a két legnevesebb nemzetközi világzenei szaklap is elismerő kritikát írt róla – kedden fél kilenctől mindenki meggyőződhet arról, hogy méltán tudhatják magukénak ezen elismeréseket.

Szerdán mások mellett hallhatjuk a 30Y-t: a zenekar több mint tíz éve meghatározó szereplője a hazai könnyűzenei klub- és fesztiváléletnek, évente mintegy hetvenszer lépnek színpadra – most végre Nyíregyházán is megteszik ezt. A csütörtök is erős lesz: előbb Szeder, majd az Irie Maffia koncertezik. A fiatal énekesnő érdekes és szerethető szereplője a fesztiválok világának. Fellépését sajátos humora, szókimondó, őszinte szövegei teszik nagy élménnyé: szórakoztató belső utazásra hívnak egy izgalmas univerzumba, ahol croissantból van a félhold, és a kávéscsészében kirajzolódik a tejút. Az Irie Maffiát talán nem is kell bemutatni: a 2005-ben alakult együttes az egyik legjobb magyar koncertzenekar, játszottak már Robbie Williams és Snoop Dog előtt is. Nem csoda, hiszen a reggae, hiphop, rock és funk határait egymásba mosó banda igazi supergroup, amelynek csütörtök este a VIDOR-on tapsolhatunk.

Ha péntek, akkor világsztárok: jön a 24 fejű „rézszörny”, amely számos koncertterem és fesztivál közönségét őrjítette már meg. A Fanfare Ciocârlia energiája és kifogyhatatlan játékossága rajongók ezreit kápráztatta el Melbourne-től Memphisig, Tokiótól Toulouse-ig. A zene egyetemes nyelvén mindenhol megértetik magukat, és együtt lüktetnek hallgatóikkal – minden bizonnyal így lesz ez ezúttal is.

És ha szombaton vége kell, hogy legyen az idei kavalkádnak, az történjen különleges körülmények között, életre szóló élménnyel: a zárónapon az Electric Swing Circus érkezik és ötvözi az 1920-as évek swing hangzását az elektro beats ritmusával, hogy fantasztikus bulival búcsúztassák el a fesztivált. Van tehát még öt nap – jöjjenek Nyíregyházára és kóstoljanak bele a VIDOR semmihez sem fogható hangulatába!

ÉKN

