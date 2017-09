Még nem ért véget a strandszezon Hajdú-Biharban

Az utóbbi napok hűvös időjárása láthatóan véget vetett a nyári hónapoknak, ezzel együtt a strandszezonnak is. Az idei nyár alapvetően meleg volt, több hosszabb hőhullámmal tarkítva, amely kedvezően hatott a hajdú-bihari strandok és fürdők látogatottságára. A megkérdezett szakemberektől megtudtuk, hogy intézményük komolyabb fejlesztések nélkül is szép számú közönséget vonzott augusztus végéig. Több helyen azonban be sem zárnak a téli hónapokban, ha részlegesen is, de üzemelni fog megyénk jó néhány nagyobb strandja.



Van, ahol bezavart a rossz idő

A debreceni Nagyerdei Strandfürdő remek idényt zárt – hangsúlyozta Palotai Péter marketingvezető. Idén csaknem 85 ezer látogatójuk volt, ami azt jelentette, hogy közel 40 százalékkal többen voltak, mint tavaly. – Az időjárástól nagyban függ a látogatók száma, azonban tőlünk nem távoznak elégedetlenül a vendégek, mert szolgáltatásaink nem függnek a szezontól és az időjárástól. Az idény most szeptember 3-án véget ért, a Strandfürdő bezárta kapuit, hogy elkezdődhessen a tervezett felújítás a Főnix Terv részeként – ismertette a marketingvezető. Pócsi Imre, a hajdúböszörményi Bocskai Strand- és Termálfürdő igazgatója kifejtette, őket a nyár folyamán közel 50 ezren keresték fel, ami a tavalyinál sokkal jobb eredmény. Véleménye szerint ebben nagy szerepe volt az időjárásnak is. Hozzátette, idén nem tudtak semmilyen fejlesztést végrehajtani, ám ez sem befolyásolta a látogatók számát, az utóbbi napok rossz időjárása azonban annál inkább. Ez a böszörményi létesítményben azonban nem jelenti a fürdőzés végét, ugyanis a fedett gyógyfürdő és uszoda, valamint a gyógyászati központ egész évben nyitva van.

Rekord Hajdúszoboszlón

A hajdúszoboszlói Hungarospában a látogatottság túlszárnyalt minden eddigit, ugyanis a strandfürdőt három hónap alatt 900 ezer, az aquaparkot pedig 150 ezer ember kereste fel, amely előbbinél 11, utóbbinál 17 százalékos növekedést jelent.

Kállai Zsuzsa marketingvezetőtől megtudtuk, a stand látogatóinak mindössze egyharmada volt belföldi, a többiek a környező országokból, leginkább Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából érkeztek. – A strandfürdőt főleg a fiatalok és a gyermekes családok kedvelik. Idén a meleg kedvezően befolyásolta a látogatók számát, de sok a visszatérő vendég is. Szeptember 30-ig nyitva vagyunk – közölte a marketingvezető.



Télen csak a gyógyvizesek

Berettyóújfaluban a Bihar Termálliget Strand- és Termálfürdőben tavaly rekordszámú látogató volt, ám idén sem állnak túl messze ettől a számtól.

– Idén is már közel 70 ezer látogatónk volt augusztus 31-ig, 2016-ban is hasonló adatokat tudtunk felmutatni. Kiugró napok nem voltak, általában mindig ugyanazon a szinten mozgott a látogatottság. A nyár elején kicsit nehezen indult a szezon, de a meleg napok és a színes programok, koncertek, aquafitness miatt egyre nőtt a strandolók száma. Az utóbbi pár nap azonban már eléggé visszaesett a látogatók száma – jelentette ki Bondár Sándor ügyvezető igazgató. Éppen ezért a hűvösebb időben már nem üzemel minden medence, télen pedig csak a gyógyvizesek működnek. A hideg időszakra ezeket ellátják fedett kijáróval, valamint az uszoda és a szauna is egész évben üzemel.

Elmaradt fejlesztések

A Nádudvari Termál- és Strandfürdő egyre népszerűbb, amiben közrejátszott az új fürdőgyógyászat is – tudtuk meg Hajdú Anna igazgatótól.

A nádudvari strandfürdőt a családias hangulata és a jó vize miatt egyre többen kedvelik | Fotó: Matey István © A nádudvari strandfürdőt a családias hangulata és a jó vize miatt egyre többen kedvelik | Fotó: Matey István

Az elmúlt pár hónapban körülbelül 18 ezren jártak a strandon, ami a múlt évinél jobb eredmény. Az idén a fejlesztések elmaradtak, de ez nem befolyásolta a látogatókat, a szeptember elején beköszöntött hűvös napok azonban annál inkább. – Mivel nincs fedett rész, ezért visszaesett a forgalom. Szeptember végén pedig részben bezárunk, mindössze egy gyógyvizes medencénk üzemel majd a tél során – hangsúlyozta.

