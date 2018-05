Még mindig van esélyük a bravúrra az újvárosiaknak

Sorsdöntőnek is nevezhető összecsapást vívott a hétvégén az NB I-es tagság meghosszabbításáért loholó Balmaz Kamilla Gyógyfürdő alakulata, ugyanis a szintén komoly gondban lévő Mezőkövesd otthonába látogatott a 30. fordulóban. Bár nagyon készültek a narancssárga-feketék a találkozóra, mindjárt az első percben hátrányba kerültek, és Koszta Márk gólja el is döntötte a mérkőzést.

A meccsről egy érthetően csalódott Haris Attila nyilatkozott a Naplónak.

Ő is hibázott

– Az az igazság, hogy a gól előtt én is hibáztam – ismerte el a középpályás. – Eladtam a labdát, amikor hátra akartam passzolni. Az megítélés kérdése, hogy a gólt megelőző beadás előtt történt-e szabálytalanság, szerintem a két esetből az egyik minimum szabálytalan volt, egy pillanatra le is állt a fél csapat. Lemaradtunk az emberről, aki megzörgette a hálót. De mondom, abból indult az egész, hogy rontottam, emiatt nagyon kellemetlenül éreztem magam. Később próbáltunk javítani, de nem jött össze a gólszerzés. Pedig megvoltak a lehetőségeink, azonban három méterről sem tudtunk betalálni, sajnos, az ág is húz bennünket mostanában – vélekedett a labdarúgó.

Az Újvárosnak sorrendeben hazai pályán a Loki, idegenben a Paks, majd ismét itthon, a Fradi lesz az ellenfele.

– Van még hátra három forduló, az eredmények úgy alakultak, hogy még nem kell semmit sem feladnunk, a sansz még mindig megvan a bennmaradásra. A remény hal meg utoljára, most nagyon fontos, hogy a hétvégi meccset a Debrecen ellen behúzzuk. A lokistákat már egyszer sikerült megvernünk, méghozzá idegenben, vagyis nincs semmi veszve. Ha szombaton nyerni tudunk, akkor nagyot léphetünk előre, hiszen a Vasas a Videotonnal, a Diósgyőr pedig a Ferencvárossal mérkőzik meg.

Mindig azt mondjuk, hogy majd a következő körben sok minden eldőlhet, de ez a hétvége tényleg sorsdöntő lehet.”

A DVSC elleni tényleg olyan meccs lesz, amit muszáj három ponttal abszolválnunk. Talán ez lesz az utolsó esélyünk, amit meg kell, hogy ragadjunk – fogalmazott Haris Attila, hozzátéve, nem jelentett számukra hátrányt, hogy ők – a Kövesddel ellentétben – hét közben kupameccset játszottak.

– Talán mi tűntünk frissebbnek, ám a végére éreztem a csapaton, hogy fáradunk, de még akkor is nyomtunk, domináltunk. Sajnos, gólínségben szenvedünk, de most már lassan visszatérnek sérülésükből a támadóink, Arabuli vagy akár Zsiga Ervin. Az ő jelenlétük is sokat segíthet nekünk – mondta Haris.

TN

