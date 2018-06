Még mindig csillognak a Derecskei Aranyak

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem azon a napon keltezett kiváltságlevelében ezer hajdú letelepedését engedélyezte Derecskére. A hajdúknak, valamint örököseiknek egyebek mellett katonaként kellett szolgálniuk a fejedelmet, amiért mentesültek az adófizetés alól. Erre az eseményre emlékezik városnapján a közel kilencezer lakosú bihari település, amely az alkalomra ezúttal is sokszínű és színvonalas produkciókkal rukkolt elő. Az idén a városnap azonban több volt az előző évekénél, hiszen ismét megszervezték a négyévenként esedékes elszármazottak találkozóját is.

A négynapos eseménysorozatban Derecske bemutatta tudományos- és kulturális értékeit; ez utóbbi keretében közönség elé léptek a hagyományőrző csoportok és kiállítások is nyíltak. Az estéket sztárfellépők koncertjei és utcabál töltötte ki.

Számvetés a fejlődésről

Ugyancsak a városnapi hagyományok közé tartozik a polgármesteri köszöntő, valamint Derecske elismerésének átadása is. Bakó István polgármester ezúttal is a főtéren felállított színpadon mondta el ünnepi gondolatait, amelyben az itt élők közötti összetartás erősítésére fókuszált. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lelki közösségi értékek mellett fontosak a városfejlesztési eredmények is. – A Városház utca és a Szováti út eleje megújult, parkok, járdák, vízelvezetők épültek. Pénteken átadták az uszodát, ősszel befejeződik az emeletes iskola felújítása. Átépítjük a főteret, a fiatalok hamarosan beköltözhetnek a tíz fecskelakásba – részletezte Bakó István, aki az ünnepségen átadta a derecskei városi képviselő-testület által megszavazott díjakat.

KZS

Kitüntetettek

Derecske Város Képviselő-testületének emléklapja:

Bagdács Lili

Hegyesi Réka

Kocsi Richárd

Tömöri Márk

Zákány József-díj:

Török Emese

Derecske Városért díj:

Németi Tibor edző és a Derecskei Aranyak Tornászcsapat

VISSZA A KEZDŐOLDALRA