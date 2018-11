Még javában tart a száraz november

Egy teljes hónapig mellőzni az alkoholos italok fogyasztását – ez a célja a száraz november elnevezésű, angliai gyökerű kezdeményezésnek, mely az utóbbi években hazánkban is egyre népszerűbb. Célja, hogy az önmegtartóztatók jobban megismerhessék magukat, valamint az alkoholhoz fűződő viszonyukat.

Dr. Andrássy Gábor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának pszichiátere pozitívnak ítéli meg ezt az ötletet, hiszen úgy véli, időnként szükségesek ilyen demonstratív jellegű kezdeményezések az alkoholfogyasztás visszaszorítására. Ugyanakkor úgy látja, ez a kampány nem azokat szólítja meg, akiknek komoly alkoholproblémáik vannak.

– Nyilván egy masszív alkoholista nem fogja tudni megtenni, hogy október 31-ről november 1-re virradóan abbahagyja az ivást. Ám sok olyan ember van, akiknek gondot okoz az alkohol. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden nap inniuk kell, és testi tüneteik is vannak, például remegnek, ha ezt nem teszik meg. Létezik az alkoholizmusnak ugyanis olyan formája is, hogy bizonyos időközönként – például félévente vagy évente – az illető egy akár egy hétig iszik egyfolytában, majd hónapokig megint nem – mondta el a szakember, ismertetve az úgynevezett káros használat kifejezést is.

Mással jutalmazni

Ez az állapot már a függőség előszobájának tekinthető: még nem alakult ki konkrétan a fizikai függőség, de már vannak bizonyos visszajelzések arra, hogy ez a szokás nem jó. Ilyen lehet például, ha valakinek ittas vezetésért elveszik a jogosítványát, vagy az alkoholproblémák miatt folyamatosan elkésik a munkahelyéről. – A száraz november azoknak lehet jó próba, akik ebben, vagy az ez előtti szakaszban állnak – mondta Andrássy Gábor, hangsúlyozva, hogy az emberek alapvetően szeretik megjutalmazni magukat, ám ezt sok esetben az alkohollal teszik meg. Az lenne a jó megoldás, ha találnának olyan elfoglaltságot, ami kiváltaná ezt a rossz szokást, és máshogyan próbálnák jól érezni magukat. Számtalan szabadidős tevékenységből lehet választani a sétálástól kezdve a moziba járáson át a kertészkedésig. Ha azonban valakinek csak az alkohol okoz örömet, akkor az könnyen függőséghez vezethet.

Aki végigcsinálja a száraz novembert, megértheti az alkoholhoz fűződő viszonyát, s talán már a decembert is szeszfogyasztás nélkül tölti. A későbbiekben pedig könnyebben fordulhat a mértékletesség felé, így ha megkínálják egy-egy eseményen alkohollal, könnyebben mondhatja, „köszönöm, nem kérek.”

VK

