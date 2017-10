Még a jövő héten is többfelé lehetnek 20 fok körüli maximumok

© Fotó: Pixabay

Budapest – A következő napokban a leghidegebb órákban fagypont körüli minimumok, napközben viszont továbbra is többfelé lehetnek 20 fok körüli maximumok. Viszont többször lesz borús az ég, eső zápor is lehet, és a szél is megélénkül, helyenként megerősödik – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.